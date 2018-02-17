شماره جدید «آزما» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «سقوط از بلندای ایفل بر سنگفرش هنر و ادبیات»، «آسیاب به نوبت» (نیم‌نگاهی به مسائل، مشکلات و سوژه‌های عرصه ادبیات و هنر ایران طی پنج دهه اخیر)، «آقای نجفی، به جای آن‌ها ما شرمنده‌ایم!»، «به ته خط رسیدی... رفیق» درباره فیلم «قاتل اهلی»، پرونده‌ای برای ۱۹ سالگی «آزما»، «آقا شما هم ستاره‌اید!» درباره سالمرگ جهان‌پهلوان تختی، «روابط عمومی دیواری بین مردم و مسئولان» و «اندر حکایت جایزه‌بازی ادبی» از جمله مطالب منتشرشده در این شماره از نشریه «آزما» هستند.

همچنین پرونده‌ای درباره احمد نوری‌زاده با مطالب «پرواز بر فراز آشیانه واژگان»، «از انزلی تا دنیای شعر ارمنی» (گفت‌وگو با آندرانیک سیمونی درباره آثار و روحیات احمد نوری‌زاده)، «زندگی در سایه‌سار شاعرانگی» (گفت‌وگو با ماندانا پرنیان، همسر و همراه احمدی نوری‌زاده)، «تفریح در رنج» و «رفیق‌باز قهار» در این شماره منتشر شده است.

در این شماره از مجله «آزما» به موضوع تبلیغات پرداخته شده و مطالبی چون «تبلیغات، ۲۳۰ سال تاریخ و هنوز در نقطه صفر»، «مطبوعات اصلی‌ترین رسانه برای تبلیغات است»، «اعلان‌های کاغذی در عصر گجت‌ها چه می‌گویند»، «تبلیغات، توقف در نقطه صفر»، «جامعه بیماری مصرف دارد»، «در جهان امروز، انتخاب به مشتری تحمیل می‌شود»، «این‌جا کار به دست اهلش پیش ‌نرفت»، «رقابت که نباشد، تبلیغات نیست» و «زیستن در جهان‌ جنگ نمادها» در این بخش آمده است.

«به کدام تصحیح از حافظ اعتماد کنیم؟»، «کوتوله‌های فرنگی در جشنواره جهانی تئاتر»، داستان و شعر نیز دیگر بخش‌های این نشریه هستند.

شماره ۱۲۶ «آزما» با مدیرمسئولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلم با قیمت ۶۰۰۰ تومان منتشر شده است.