پخش سه سریال جدید از رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، «مسافر»، «بشکه های جادویی» و «چشم انتظار» عناوین سریال هایی است که پخش آن از روز پنجشنبه در رادیو نمایش آغاز می شود.

«مسافر» را هدیه رضایی نوشته و کارگردانی آن را مینو جبارزاده بر عهده دارد. در خلاصه داستان «مسافر» آمده است: محسن و علی در جبهه آشنا می شوند، علی شهید می شود و...

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، گویندگی مهرداد مهماندوست و صدابرداری رضا طاهری فردا ساعت ۱۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود و هنرمندانی چون احمد ایرانیخواه، نازنین مهیمنی، معصومه عزیز محمدی، صدیقه کیانفر و جواد پیشگر در آن به ایفای نقش می پردازند.

«بشکه های جادویی» هم از فردا روی آنتن رادیو نمایش می رود که ایوب آقاخانی آن را کارگردانی کرده و فاطمه میرمحمدی نویسندگی آن را بر عهده داشته است.

در این سریال رادیویی هنرمندانی چون میرطاهر مظلومی، محسن بهرامی، شیوا رفیعیان، سینا نیکوکار، احمد گنجی، مهرداد عشقیان و علی اصغر دریایی به ایفای نقش می پردازند.

این سریال به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، صدابرداری حیدر صفدری از فردا ساعت ۱۵:۱۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

داستان «بشکه های جادویی» درباره یک کارشناس محیط زیست و دغدغه هایش برای نجات یک آبگیر آلوده به مواد شیمیایی است.

«چشم انتظار» نیز در همین روز ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود که هدیه رضایی آن را نوشته و داستان آن درباره مردی است که همسرش را به توصیه پزشک از بیمارستان به خانه می برد تا از او نگهداری کند.

این سریال رادیویی با هنرمندی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده و ژاله محمد علی تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.