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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

آیت الله جوادی آملی:

دوری از یاد خدا عامل افزایش اضطراب است

دوری از یاد خدا عامل افزایش اضطراب است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: کسانی که مضطرب هستند یاد خدا را فراموش کرده‌اند در حالی که یاد خدا باعث کاهش اضطراب در جامعه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر چهارشنبه در درس تفسیر قرآن به صفات منافقان پرداخت و اظهار داشت: منافق با بیگانه پیوند برقرار می‌کند و اخبار جامعه اسلامی را به دشمنان منتقل می‌کند همان طور که در صدر اسلام اخبار را به یهودیان می‌دادند.

وی افزود: منافق صفتان به تصور اینکه شاید وضعیت جامعه اسلامی تغییر کند با بیگانگان مرتبط می‌شوند.

این مفسر قرآن کریم افزود: امویان مانند ابوسفیان یک لحظه هم اسلام نیاوردند و در جریان فتح مکه هم اسلامشان از روی نفاق بود و بعد از رحلت پیامبر(ص) نفاق خود را آشکار کردند.

وی با اشاره به یاد خدا و نقش آن در آرامش انسان ادامه داد: کسانی که مضطرب هستند یاد خدا را فراموش کرده‌اند در حالی که یاد خدا باعث کاهش اضطراب در جامعه می‌شود.

آیت الله جوادی آملی افزود: کسانی که مال یتیم و مال حرام را می‌خورند در حقیقت در همین دنیا آتش وارد بدن خود می‌کنند و در قیامت نیز آتش سزای آنان است.

وی تصریح کرد: هیزم جهنم خود انسان و اعمال اوست و آتش را از بیرون نمی‌آورند لذا ظالم خودش گر می‌گیرد و آتش است.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه قیامت ظرف ظهور راستی و درستی است، ادامه داد: کسانی که متکبر هستند و خود را در دنیا عزیز بی دلیل می‌دانند در آخرت که حقیقت روشن می‌شود ذلیل با جهت خواهند بود.

کد مطلب 4228066

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