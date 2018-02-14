دوری از یاد خدا عامل افزایش اضطراب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر چهارشنبه در درس تفسیر قرآن به صفات منافقان پرداخت و اظهار داشت: منافق با بیگانه پیوند برقرار میکند و اخبار جامعه اسلامی را به دشمنان منتقل میکند همان طور که در صدر اسلام اخبار را به یهودیان میدادند.
وی افزود: منافق صفتان به تصور اینکه شاید وضعیت جامعه اسلامی تغییر کند با بیگانگان مرتبط میشوند.
این مفسر قرآن کریم افزود: امویان مانند ابوسفیان یک لحظه هم اسلام نیاوردند و در جریان فتح مکه هم اسلامشان از روی نفاق بود و بعد از رحلت پیامبر(ص) نفاق خود را آشکار کردند.
وی با اشاره به یاد خدا و نقش آن در آرامش انسان ادامه داد: کسانی که مضطرب هستند یاد خدا را فراموش کردهاند در حالی که یاد خدا باعث کاهش اضطراب در جامعه میشود.
آیت الله جوادی آملی افزود: کسانی که مال یتیم و مال حرام را میخورند در حقیقت در همین دنیا آتش وارد بدن خود میکنند و در قیامت نیز آتش سزای آنان است.
وی تصریح کرد: هیزم جهنم خود انسان و اعمال اوست و آتش را از بیرون نمیآورند لذا ظالم خودش گر میگیرد و آتش است.
استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه قیامت ظرف ظهور راستی و درستی است، ادامه داد: کسانی که متکبر هستند و خود را در دنیا عزیز بی دلیل میدانند در آخرت که حقیقت روشن میشود ذلیل با جهت خواهند بود.
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