به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان بعدازظهر چهارشنبه در نشست تعیین اولویتهای معدنی و صنعتی استان سمنان به میزبانی مرکز خدمات سرمایهگذاری سمنان ضمن بیان اینکه باید باتعیین اولویتها و رفع مشکلات، زیرساختهای لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کنیم، ابراز داشت: سرمایهگذاران میتوانند مولد اقتصادی بسیار خوبی برای استان باشند.
وی ضمن بیان اینکه در راستای افزایش تولید وایجاد اشتغال براساس قانون و در بازه زمانی مشخص باید بتوانیم موانع پیش روی سرمایهگذاران را برطرف کنیم، افزود: با توجه به کمبود منابع آب افزایش صنایع تولیدی و صنعتی با نیاز آبی کم در دستور کار قرار دارد و استانداری از این گونه طرحها به نحو مطلوب حمایت خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سمنان بابیان اینکه مسئولان نهادهای اجرایی باید اولویتهای بخش صنعت و معدن را معرفی کنند، ابراز داشت: برخی مواقع شاهد معطل ماندن سرمایهگذار برای اخذ مجوزهای لازم هستیم لذا باید به منظور جذب بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در استان نخست باید موانع بهدقت احصاء و برای رفع آن چارهاندیشی صورت گیرد.
همتیان با بیان اینکه حمایت بانک ها برای ارائه تسهیلات لازم به سرمایهگذاران میتواند به رونق اقتصادی استان کمک کند، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی میتوانند با تامین زیرساختهای لازم و تعیین اولویت صنعتی و معدنی نقش مهمی در جذب سرمایهگذار ایفا کنند.
وی بابیان اینکه جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی برای افزایش اشتغال در سمنان از برنامههای مسئولان استان محسوب میشود، افزود: خوشبختانه در استانی زندگی می کنیم که دارای ظرفیتها و زیرساختهای مطلوبی در حوزه جذب سرمایهگذار است لذا مسئولان دستگاههای اجرایی باید در چرخه روند ادرای و در راستای تسهیل امور سرمایهگذار گام بردارند.
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