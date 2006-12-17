کتاب " اولویتها و زندگی خیر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج تدوین کننده در مقدمه کتاب تصریح می کند که هیچ زندگی سعادتمدانه ای جز با توجه به پاره ای از اولویتها معنا ندارد.

در این راستا هر مکتب اخلاقی معیارهایی هنجاری را برای مرجح دانستن ارزشهایی برای دیگر ارزشها معرفی کرده است. در این مجموعه تعدادی از فیلسوفان اخلاق و همچنین فیلسوفان علم اقتصاد نظر خود را در باب معیارهای این اولویتها و تأثیر آن بر زندگی خیر مشخص می کنند.

عناوین پاره ای از فصول کتاب و نام نویسندگان آنها بدین قرارند: تشکیل خواست و خیر انسانی ( ریچارد آرنسون) ، تشکیل اولویتها و خیر فردی ( کنی روساتی) ، زندگی خیر ، توافق و محدودیتهای انسانی ( مظفر اویزیباش) ، نتیجه گرایی، تشکیل اولویت و نظریه بازی ( دانیسل هاسمن) و تغییر اولویت و مقایسه بین فردی رفاه ( آلکس وورهوف).