نگرانی برای تامین میوه شب عید وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، در رابطه با دلنگرانی برخی واحدهای تولیدی بویژه در امر صادرات، گفت: دولت سیاستهایی در این زمینه اتخاذ کرده و به اطلاع مردم خواهد رسید و مسیر را طی خواهیم کرد و انشاءالله به منافع ملی ایران هیچگونه لطمهای وارد نشود.
وزیر صنعت یکی از مشکلات کشور را صحبت افراد در رابطه با مسائلی دانست که در رابطه با آن تخصص کافی ندارند و افزود: مسائل ارزی را باید رئیس بانک مرکزی و یا معاون اقتصادی رئیسجمهور به استحضار مردم برسانند.
وی ثبات نرخ ارز را بهترین موهبت برای بخش صنعت دانست و خاطرنشان کرد: صادرات و تولید از ثبات نرخ ارز و تغییرات منطقی و قابل پیشبینی نرخ ارز بهره میبرند و از تغییرات غیرمنطقی لطمه میبینند و این واقعیتی غیرقابل انکار برای صنعت کشور است اما اتخاذ سیاستهای کمککننده به حل مشکل را باید مسئولان ذیربط مطرح کنند.
شریعتمداری از تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار برای شب عید خبر داد و افزود: در این جلسه، وزارت جهاد کشاورزی، خبرهای بسیار خوبی مبنی بر کامل بودن موجودی انبارهای کشور در بخش خصوصی و دولتی در رابطه با کالاهای اساسی و ضروری مردم داشت و اطمینان داد که هیچ نگرانیای برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند میوه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تولید انبوه وجود دارد و در سطح کشور توزیع صورت گرفته است، گفت: تمام نیازهای کشور دیده شده و خرید از تولیدکنندگان بهعمل آمده و به نقاط مختلف کشور حمل شده و در نقاط توزیع، به وقت خودش، آماده توزیع است.
وزیر صنعت ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این جلسه، گزارش خوبی از تشکیل کمیته نظارت بر سفرهای مردم در طی این ایام داد و نقاط پرمهمانپذیر مورد توجه جدی این سازمان است.
وی با بیان اینکه وزرات بارزگانی نیز در این جلسه، گزارشی از تاسیس برخی از فروشگاههای بهاره در شهرهایی که اصناف ضرورت تشکیل آن را در مکان خاص خاص دادند؛ ارائه کرده است، افزود: همچنین، سازمان تعزیرات و سازمان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از برنامهریزی انجامشده برای نظارت بیشتر بر کالا و خدمات ارائه دادند و نظارت جدیتری از 15 اسفند تا پایان فروردین خواهند داشت.
شریعتمداری با اشاره به اینکه به کیفیت محصولات عرضهشده به مردم نیز توجه میشود، خاطرنشان کرد: هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف برای ارائه خدمات لازم به مردم در ایام نوروز وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه حرف دستوری زدن با اقتصاد کار خوبی نیست، افزود: تمام تلاش بر این است که بازار از ثبات و آرامش برخوردار بوده و تغییرات قابل پیشبینی و منطقی باشد.
نظر شما