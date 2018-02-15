پلمب نانوایی متخلف در کرمانشاه/ کشف ۷۶۸ کیسه کود اوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، داریوش جودکی از تعطیلی و تشکیل پرونده برای یک متخلف اقتصادی واحد صنفی نانوایی در کرمانشاه خبر داد و گفت: در پی اعزام کارگروه گشت مشترک تعزیرات حکومتی و بازرسان ادارات تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت، غذا و دارو سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در بازرسی از یک واحد نانوایی سنگکی به دلیل عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی از جمله نداشتن کلاه و روپوش و عدم نظافت محیط و همچنین افزودنی غیر مجاز (جوش شیرین) و کم فروشی هر قرص نان به وزن ۵۰ گرم کمتر برای واحد متخلف پرونده با عناوین تخلف فوق تشکیل و تا اطلاع ثانونی واحد صنفی نانوایی متخلف سنگکی تعطیل و پلمب شد.

کشف ۷۶۸ کیسه کود اوره در کرمانشاه

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از کشف کود اوره مربوط به کشاورزی در کرمانشاه خبر داد و گفت: در پی گزارشات مردمی مبنی بر دپوی کود اوره در انباری خارج از شهر و اعزام نمایندگان دستگاه های مرتبط در قالب کارگروه گشت مشترک و پس از بازرسی از انبار، تعداد ۷۶۸ کیسه کود اوره با آرم شرکت خدماتی... ی. مشاهده و با توجه به اینکه مطابق قانون این کود ها مربوط به کشاورزان است، لذا حمل و دپوی کود فوق در شرکتی غیرمرتبط غیر قانونی بوده و پرونده ای به همین منظور تشکیل شد.