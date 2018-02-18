اکران خصوصی ۲ فیلم در یک شب

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اکران خصوصی ۲ فیلم سینمایی« شاخ کرگدن» به کارگردانی محسن محسنی نسب و « بلوک ۹ خروجی ۲» به کارگردانی علیرضا امینی شامگاه گذشته و به صورت همزمان در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

این مراسم با حضور سینماگران، اهالی رسانه و عوامل هر ۲ فیلم برگزار شد و حاضرین در ۲ سالن به صورت همزمان به تماشای فیلم ها نشستند.

در ابتدای این اکران محمدرضا شریفی نیا تهیه کننده «بلوک ۹ خروجی ۲» اظهار کرد: در ابتدا لازم است بگویم که علیرضا امینی کارگردان این فیلم هم اکنون در حال ساخت یک سریال نوروزی است و برای همین امشب در کنار ما نیست. فیلم به مساله طلاق در خانواده ایرانی می پردازد و با اینکه اثر تلخی است به تمام خانواده های ایرانی توصیه می کنم تا «بلک۹ خروجی۲» را تماشا کنند. لازم است اشاره کنم که برای اولین بار است که ۲ فیلم در یک شب رونمایی می شود که در نوع خود جالب است و از تمامی عزیزانی که امشب کنار ما آمدند، ممنونم.

در ادامه رضا حیدری بازیگر «شاخ کرگدن» بیان کرد: اثری که امشب کنار هم تماشا خواهیم کرد فیلم دشواری بود که در کارنامه سینمای اکشن ایران ماندگار خواهد شد. اکران این فیلم با جشنواره ملی فیلم فجر مصادف شد و شرایط بدی را پشت سر گذاشته است. من از تمامی مردم و اهالی رسانه خواهشمندم تا از سینمای مستقل حمایت کنند.

حمیدرضا آذرنگ بازیگر فیلم سینمایی «بلوک۹ خروجی ۲» نیز یادآور شد: این فیلم به خاطر تلخی اش ۴ سال توقیف شد و مسئولان به دلیل ذائقه سنجی مانع از اکران آن شدند. آنها فیلمی را توقیف کردند که به موضوع طلاق می پردازد و پیام خوبی برای خانوده ها دارد. هیچکس به داد این فیلم نرسید و سال ها از اکران عقب ماند اما خوشحالم که «بلوک ۹ خروجی ۲» به زودی اکران می شود.

محسن محسنی نسب کارگردان «شاخ کرگدن» نیز در پایان گفت: ما امشب فیلم را در کنار هم می بینیم، « شاخ کرگدن» فیلم خیلی سختی بود و در چند کشور ساخته شد. فضای کار با فیلم های معمول متفاوت بود و امیدوارم که تاثیر واقعی اش را روی مخاطب را بگذارد.

اجرای این مراسم بر عهده جواد یحیوی و برگزاری آن را مازیار رضاخانی عهده دار بود.

«شاخ کرگدن» از ۱۱ بهمن ماه اکران خود را آغاز کرده است و «بلوک ۹ خروجی ۲» نیز از دوم اسفند اکران خواهد شد.