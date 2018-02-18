تجری: مدیران پوسیده را برکنار کنید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی فرهاد تجری نماینده مردم سر پل ذهاب در تذکری با اشاره به وقوع سیل در مناطق زلزله زده گفت: اگر وزیر کشور تدبیری نیندیشد و رئیسجمهور ورود نکند، بنیاد مسکن نمیتواند پاسخگوی مشکلات مردم باشد.
وی ادامه داد: دیشب در میان رعد و برق، طوفان و آبگرفتگی شدید چادرهای زلزلهزدگان، فرماندار سرپل ذهاب به دنبال برگزاری میتینگ سیاسی و نقد و بررسی مدیریت بحران در سر پل ذهاب بود.
تجری افزود: انتظار داریم استاندار کرمانشاه، مدیران پوسیده را برکنار و مدیریت جدیدی را بر استان حاکم کند.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: بنیاد مسکن در برآورد واحدهای تخریب شده دچار اشتباه محاسباتی شد که منشأ تصمیمگیریهای غلط در دولت شد و روند خدمترسانی به مردم را دچار وقفه کرد.
وی تأکید کرد: بخشی از مردم ما به خاطر این اشتباه هنوز در چادر زندگی میکنند و از داشتن کانکس محروم هستند.
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