آماده میزبانی بخش تجلی اراده ملی جشنواره ملی فجر ۳۶ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند گفت: در درجه اول باید بگویم که باعث افتخار ماست که مشارکت بسیار خوبی با سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر داشتیم و مردم ما در منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) از آخرین تولیدات سینمایی ایران در ایام مبارک دهه فجر استقبال شایان توجهی نشان دادند.

قنواتی با اشاره به علاقه‌مندی مردم به ۲ پدیده فوتبال و سینما در منطقه اروند عنوان کرد: علاقه به سینما در مردم این منطقه به خوبی نمایان است. برپایی جشنواره باعث شد تا شور و نشاط پررنگی در بین مردم به وجود بیاید و با توجه به استقبال مردمی از نمایش فیلم‌های سینمایی در آبادان و خرمشهر، منطقه آزاد اروند آماده میزبانی از بخش تجلی اراده ملی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند اظهار کرد: برپایی بخش «تجلی اراده ملی» سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در منطقه آزاد اروند، یک حسن انتخاب از سوی دبیر جشنواره ملی فیلم فجر و برگزارکنندگان این بخش است. آبادان و خرمشهر سابقه بسیار تاثیرگذاری در سینمای ایران دارد و شاید بتوانم بگویم اولین سالن‌های سینما در ایران در آبادان فعالیت می‌کردند و از همه مهمتر حضور ارزشمند فعالان سینمایی در نسل‌های مختلف است و سینماگران بیشماری در حوزه کارگردانی، بازیگری، فیلمبرداری و صدابرداری از هنرمندان آبادانی هستند.

قنواتی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از عوامل خوب در کنار هم قرار گرفته است و از طرفی شور و شوق و علاقه‌ای که مردم منطقه اروند به سینما دارند باعث شده تا ما را ترغیب کند تا امسال تلاش کنیم در بخش «تجلی اراده ملی» جشنواره ملی فیلم فجر، میزبان شایسته‌ای باشیم. امیدوارم که با موافقت مدیران سینمایی کشور بتوانیم این بخش را هر ساله در منطقه آزاد اروند اجرا کنیم.

وی بیان کرد: ما در این بخش میزبان فیلمسازان و عوامل فیلم‌هایی که آثارشان در این بخش برگزیده شده، مدیران سینمایی و مدیران بخش «تجلی اراده ملی» در کنار گروهی از اهالی رسانه‌ها خواهیم بود.

بخش «تجلی اراده ملی» سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر سوم اسفند به میزبانی منطقه آزاد اروند برگزار می شود.