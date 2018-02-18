به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بهمن نامورمطلق معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با اعلام این خبر افزود: سازمان میراث‌فرهنگی با وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری بیمه هنرمندان جلسات متعددی داشته است، اما متأسفانه به دلایلی از جمله نبود اعتبارات کافی، بیمه هنرمندان افزایش نیافته است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اضافه کرد: سازمان میراث‌فرهنگی معتقد است بیمه هنرمندان کمترین کاری است که می‌توان برای این افراد انجام داد، حمایت، بیمه هنرمندان و ارائه تسهیلات و مشوق‌هایی برای تولید و تجارت صنایع‌دستی به طور جدی در دستور کار سازمان میراث‌فرهنگی است و ما از هیچ تلاشی در این حوزه دریغ نخواهیم کرد.

نامورمطلق تأکید کرد: سازمان میراث‌فرهنگی در حوزه بیمه هنرمندان اختیاراتی ندارد اما خود را مسئول می‌داند، این سازمان تمام تلاش و پیگیری‌های لازم را برای حمایت و پشتیبانی از هنرمندان و صنعتگران انجام داده است و از این پس نیز این روند ادامه خواهد داشت.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با اشاره به اینکه هنرمندان و صنعتگران گنجینه‌های زنده بشری هستند، اضافه کرد: این هنرمندان انتقال‌دهنده هنرهای سنتی کشورمان هستند و صنایع‌دستی کشورمان به وسیله این افراد به نسل‌های آینده آموزش داده می‌شود، با توجه به این مهم، حمایت از این افراد از برنامه‌های جدی سازمان میراث‌فرهنگی است.

او یادآور شد: ریاست سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز تاکید و توجه جدی به موضوع بیمه هنرمندان دارد و در این زمینه اقدامات و جلسات متعددی با دستگاه‌های ذی‌ربط داشته‌ است.