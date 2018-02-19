فیلم مجید مجیدی نقص فنی داشت/ در انتظار پیشنهاد کانون کارگردانان

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره جلسه امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه این شورا گفت: به جای فیلم «آینه بغل» به کارگردانی منوچهر هادی فیلم «دعوتنامه» به کارگردانی مهرداد فرید از چهارشنبه دوم اسفند ماه اکران می شود.

وی ادامه داد: همچنین فیلم «اشک نرگس» به کارگردانی احمد عبداللهیان در گروه سینمایی آزاد و «آن سوی ابرها» به کارگردانی مجید مجیدی در گروه سینمایی کورش نیز از چهارشنبه دوم اسفند ماه اکران می شوند.

سخنگوی شورای صنفی نمایش بیان کرد: دفاتر پخش نیز قرار است فیلم های نامزد خود برای اکران نوروز ۹۷ را به صورت مکتوب به شورای صنفی نمایش اعلام کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر کانون کارگردانان هنوز پیشنهادها و نظرات خود را برای تغییر در آیین نامه اعلام نکرده که امیدواریم تا جلسه آینده پیشنهادهای خود را به شورا ارایه دهد.

فرجی در پایان گفت: پخش کننده فیلم «آن سوی ابرها» به کارگردانی مجید مجیدی به دلیل نقص فنی درخواست به تعویق افتادن اکران این فیلم را به شورا ارایه کرد که مورد قبول قرار گرفت. البته اینکه این فیلم در نوروز نیز به اکران خود ادامه دهد، بستگی به فروش و استقبال مخاطب دارد.