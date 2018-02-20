افزوده شدن بخش «نگاه مخاطبان» به جایزه هفت اقلیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هفتمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم به منظور مشارکت بیشتر مخاطبان محترم ادبیات داستانی، در نظر دارد که در هفتمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم، به جوایز اصلی که هر ساله به بهترین مجموعه داستان و رمان از نظر هیئت داوران به آثار برگزیده اعطاء می شود، جایزه بهترین کتاب سال از نظر مخاطبان را هم اضافه کند.

به این ترتیب دبیرخانه این جایزه از مخاطبان و علاقه مندان به ادبیات داستانی ایران خواسته با مشارکت در این رای گیری، دبیرخانه این جایزه ادبی را در انتخاب بهترین اثر داستانی از نگاه مخاطبان یاری کنند.

در این دوره جایزه مذکور، رای گیری بین نامزدهای هفتمین دوره برگزار و جایزه این بخش همزمان با معرفی برگزیدگان بخش های اصلی در روز اختتامیه اعطا می‌شود.