محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار سه شنبه پرسپولیس در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا مقابل السد قطر گفت: السد یکی از بهترین تیم های سال های اخیر لیگ باشگاهی قطر است. با این حال فکر می کنم اگر کادرفنی پرسپولیس بتواند برنامه های فنی خودش را در زمین مسابقه پیاده کند به امتیاز لازم برسد.

وی درباره حضور بازیکنان پرآوازه ای همچون ژاوی هرناندز در بین بازیکنان السد تصریح کرد: بدون شک ژاوی هنوز هم بالاتر از کلاس بازیکنان آسیایی است. اما من فکر می کنم روحیه تیمی در بین بازیکنان پرسپولیس مانع از موفقیت های فردی بازیکنان السد شود. ضمن اینکه بازی در دوحه قطر برگزار می شود و هواداران ایرانی زیادی به ورزشگاه خواهند رفت تا پرسپولیس را تشویق کنند. بنابر این باید به کسب نتیجه امیدوار بود.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: اینکه السد می خواهد در دوحه به پیروزی برسد به نفع برانکو خواهد بود. چونکه او می تواند با بهره گیری از بازیکنان سرعتی، نهایت استفاده را از ضد حملات ببرد. به نظرم کلید برد پرسپولیس مقابل السد در دست بازیکنان سرعتی پرسپولیس است.

پنجعلی در خصوص نیمکت نشینی محسن مسلمان در چند دیدار اخیر این تیم گفت: چند روز پیش در تمرین پرسپولیس حاضر شدم و شاهد تلاش تمام بازیکنان پرسپولیس بودم. واقعا حضور در ترکیب اصلی این تیم کار بسیار سختی است. شاید نظر شخصی ام بازی دادن به محسن مسلمان باشد اما باید به نظر سرمربی تیم احترام گذاشت.