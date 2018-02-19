تساوی هیجان انگیز نساجی و اکسین/ پیروزی شهرداری در دربی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، در سه بازی باقی مانده از رقابت‌های هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول، تیم های نساجی در مقابل اکسین، مس کرمان برابر شهرداری ماهشهر و ماشین سازی تبریز برابر شهرداری همین شهر به میدان رفتند.

در دیدار جذاب ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر، ابتدا تیم میزبان با گل زودهنگام محمد عباس زاده از حریف خود پیش افتاد. هادی شکوری در دقیقه ۴۱ و از روی نقطه پنالتی گل مساوی اکسین را زد تا نیمه نخست دو تیم دست خالی به رختکن نروند.

در نیمه دوم این بازی ابتدا تیم اکسین توسط علی امیری به گل برتری رسید و در حالی که می‌رفت در کمال شگفتی این بازی به سود تیم میهمان به پایان برسد، مجتبی محبوب مجاز در آخرین دقایق بازی کار را به مساوی کشید تا دیدار جذاب دو تیم در پایان با تساوی ۲-۲ تمام شود.

در دیگر دیدار امروز مس در کرمان از شهرداری ماهشهر پذیرایی کرد که این دیدار در نهایت با گل به خودی تیم میهمان به سود مس به پایان رسید.

در آخرین دیدار باقی مانده از این هفته دو تیم تبریزی ماشین سازی و شهرداری به مصاف هم رفتند. در حالی که ماشین سازی در اولین دقایق بازی با یک گل از شهرداری پیش افتاد، اما شاگردان سیروس دین‌محمدی در نیمه دوم دو بار پاسخ این گل را دادند تا در نهایت این بازی با نتیجه دو بر یک به سود شهرداری تبریز به پایان برسد.

با برگزاری سه بازی باقی مانده از این هفته نساجی و اکسین به ترتیب ۴۰ و ۳۹ امتیازی شده و در همان رده‌های پنجم و ششم باقی ماندند. مس کرمان نیز ۳۷ امتیازی شد و به رده هفتم جدول صعود کرد. جمع امتیازات شهرداری تبریز هم به عدد ۲۷ رسید.