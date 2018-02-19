مدیرکل پیشگیری و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با ادامه فعالیت سامانه بارشی امروز همچنان در نیمه غربی کشور، سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و به تدریج در بخش هایی از مرکز، شرق و شمال شرق ابر، برف و باران، وزش باد در برخی مناطق رعد و برق و در مناطق و جاده های کوهستانی هوای مه آلود پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: انتظار می رود از بعدازظهر امروز به تدریج از میزان ناپایداری در نیمه غربی کشور کاسته شود.

وی ادامه داد: امروز در جنوب شرق و شرق کشور وزش باد شدید و در برخی مناطق وقوع پدیده گرد و خاک پیش بینی می شود. همچنین امروز بخش هایی از غرب و جنوب غرب شاهد پدیده گرد و خاک خواهد بود که به تدریج از شدت این پدیده کاسته می شود.

مدیر کل پیشگیری و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: فردا سه شنبه با عبور سامانه بارشی به سمت شرق، در شمال شرق کشور و به طور پراکنده در شمال خراسان جنوبی بارش برف و باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود و انتظار می رود به تدریج از اواخر وقت فردا این سامانه بارشی از کشور خارج شود. فردا همچنین در جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی می شود.

به گفته وظیفه روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی جدید در غرب، بخش هایی از شمال غرب و جنوب غرب و دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، افزایش ابر، بارش برف و باران و وزش باد پیش بینی می شود. همچنین امروز دوشنبه و فردا سه شنبه مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز به سبب وزش باد شدید مواج و متلاطم خواهد بود.

هوای تهران امروز نیمه ابری، وزش باد و احتمال بارش پراکنده و فردا صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی شده است. بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت امروز ۱۳ و ۲ درجه سانتیگراد و فردا ۱۴ و ۳ درجه سانتیگراد اعلام شده است.