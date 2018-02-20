بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحرک خشونت بار فرقه گنابادی ها در خیابان پاسداران تهران در شب گذشته که منجر به شهادت ۵ نفر از نیروهای انتظامی و بسیجی شد، اظهار داشت: در رابطه با این حادثه باید از همه نیروهای نظامی و انتظامی که با وجود عربده کشی این عده و توسل آنها به اتوبوس و سلاح سرد و کوکتل مولوتف، با خویشتنداری برای حفظ جان مردم تلاش کرده اند، تشکر کنیم.

وی افزود: اینها از حلم و صبوری نظام و نیروهای نظامی و امنیتی سوء استفاده می کنند؛ در حالی که براساس روح قانون اساسی کشور ما، همه گروه ها و تفکرات ۴۰ سال است که در کنار هم به صورت مسالمت آمیز زندگی کرده اند و اینها هم یک عده معدود هستند و هیچ کس هم قصد ندارد حرکت آنها را به تمام دراویش تعمیم دهد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند روز اخیر تاکنون من با چندین نفر از آنها صحبت کرده ام و همگی این حرکت را محکوم و تقبیح کرده اند.

نعمتی اظهار داشت: اینکه کسی تخلفی کرده و پرونده اش در مرجع قضایی در دست پیگیری است، اگر کسی نسبت به حکمی نیز اعتراض دارد، باید از راه قانونی پیگیری کند و قطعاً این قابل پذیرش نیست که هر کسی با لشگرکشی در داخل خیابان به دنبال رسیدن به خواسته خودش باشد.

وی با تأکید بر اینکه مجلس از قوه قضائیه و ناجا می خواهد که با جدیت و اهتمام با این هنجارشکنی ها برخورد کنند، خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق در آمریکا که اینقدر مدعی حقوق بشر است می افتاد، به جای ۳۰۰ نفر بازداشت حتما ۳۰۰ نفر کشته به جای می گذاشت، اما مشی نیروی انتظامی پیشگیری و مداراست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مطمئنم حتماً بیشتر افرادی که در ماجرای دیشب حضور داشته و دستگیر شده اند، فریب خورده هستند. البته برخی از سران آنها می خواهند خودشان را بزرگ کنند و دست به این حرکات می زنند.

نعمتی در همین رابطه گفت: دیشب تا ساعاتی از بامداد با مسئولان نیروی انتظامی صحبت می کردم و به من گفتند که در روزهای اخیر چندین بار به فردی که خودش را بزرگ این جماعت می داند، گفته اند که بیاید بنشیند تا مذاکره کنیم اما دست به این خشونت زدند.

وی تصریح کرد: حتماً مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون امنیت ملی به این مسئله ورود خواهد کرد و مسئله باید به سرعت جمع شود؛ چرا که کشور اینقدر گرفتاری و مشکل دارد که نوبت به این مسائل نمی رسد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تحرکات کانون های بیرون از مرزها در این ناآرامی گفت: جمع بندی ها این است که قطعاً سرنخ این خشونت و ناآرامی به خارج از کشور می رسد، لذا از دوستانمان در وزارت اطلاعات درخواست داریم که حتماً و با جدیت این مسئله را پیگیری و خنثی کنند.