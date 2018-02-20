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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با السد اعلام شد

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با السد اعلام شد

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، اسامی بازیکنان اصلی دیدار برابر تیم السد را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس پس از جلسه فنی با بازیکنان، ترکیب سرخپوشان ایران برابر تیم السد قطر از هفته دوم مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا را به شرح زیر اعلام کرد:

علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی (کاپیتان)، شجاع خلیل‌زاده، محمد انصاری، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، محسن ربیع‌خواه، فرشاد احمدزاده، وحید امیری، گادوین منشا و علی علیپور.

دیدار رفت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و السد از ساعت ۱۹ امروز سه‌شنبه اول اسفند ماه ۱۳۹۶ در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه قطر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4232880
رضا خسروي

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