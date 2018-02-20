زلزله ۳.۴ ریشتری رازقان زرندیه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۰ و ۴۳ دقیقه امشب(سه شنبه) زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۴ در مقیاس ریشتر شهر رازقان در بخش خرقان شهرستان زرندیه را به لرزه درآورد.

براساس این گزارش، این زمین لرزه در عمق ده کیلومتری زمین و در عرض جغرافیایی ۳۵.۵۳۴ و طول جغرافیایی ۴۹.۷۲۴ به وقوع پیوسته است.

هنوز هیچگونه خسارتی بر اثر وقوع این زمین لرزه گزارش نشده و در صورت حصول اطلاعات بیشتر در این رابطه، متعاقبا در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است رازقان شهری است در بخش خرقان شهرستان زرندیه استان مرکزی که از جنوب به وسیله جاده‌ای به غرق‌آباد شهرستان ساوه متصل می‌شود.