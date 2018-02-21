آغاز ثبت نام دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال ۱۳۹۶ می‌ توانند برای شرکت در پذیرش این دوره از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org از روز چهارشنبه دوم اسفند تا روز چهارشنبه نهم اسفند اقدام کنند.

داوطلبان متقاضی ثبت‌نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی هستند، می‌توانند در پذیرش مذکور ثبت‌نام و شرکت کنند.

گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی، براساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی‌ بودن و با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

داوطلبان سهمیه آزاد که مدرک کاردانی آنان مطابق جدول شماره ۳ مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام مرتبط با رشته‌های تحصیلی انتخابی باشد در اولویت پذیرش برای آن رشته قرار می‌گیرند.

ظرفیت باقیمانده در هر کدرشته محل، با اولویت یکسان به داوطلبان سهمیه آزاد با مدارک کاردانی غیرمرتبط اختصاص می‌یابد.

داوطلبان ابتدا نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود اقدام کنند.

داوطلبان سهمیه شاغل صرفاً در یک زیرگروه آموزشی در رشته مرتبط با شغل آنان پذیرش خواهند شد. برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام از سوی دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است.

پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان لازم است با استفاده از کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار ریال (۲۵ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام، اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) را دریافت کنند.

داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط پذیرش، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از روز چهارشنبه دوم اسفندماه ۹۶ در سایت سازمان سنجش در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

دانشجویان سال آخر دوره کاردانی که حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۶ موفق به اخذ مدرک کاردانی خواهند شد، مجاز به انتخاب کدرشته محل هستند. چنانچه داوطلبی در یکی از کدرشته محل‌های انتخابی پذیرفته شود، ولی تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۶ موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره کاردانی نشود، قبولی آنان ملغی و اجازه ثبت‌نام نخواهند داشت.