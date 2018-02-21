بانک ها در رفع مشکلات بخش تولید اردبیل مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال فراگیر استان اردبیل تصریح کرد: رونق تولید به منزله رونق اشتغال است و ضروری است موانع تولید با هدف رونق اشتغال رفع شود.

وی با بیان اینکه دولت اهتمام جدی برای اشتغال زایی و رونق تولید دارد، اضافه کرد: از جمله طرح های در دست اجرا طرح اشتغال فراگیر است که می تواند منجر به رونق بخش تولید و سرمایه گذاری شود.

استاندار اردبیل با اشاره به وضعیت مطلوب استان در پیگیری این طرح ادامه داد: تمامی پروژه های متقاضی تسهیلات فراگیر در جلسات منظم ارزیابی شده و موانع دریافت تسهیلات نیز بررسی می شود.

به گفته بهنام جو در بررسی مشکلات واحدهای تولیدی ناتوانی در تدوین صورت های مالی که مورد تاکید بانک ها است، مشاهده می شود که برای رفع آن ضروری است معاونت امور اقتصادی استانداری چند تیم منسجم را شکل داده و این افراد نسبت به تهیه صورت های مالی اقدام کنند.