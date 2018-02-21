«سیدرضا سلامتی» فرماندار شهرستان رزن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور با صدور حکمی سیدرضا سلامتی را به سمت فرماندار شهرستان رزن منصوب کرد.
در متن حکم عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور خطاب به سیدرضا سلامتی آمده است:
به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار همدان به سمت فرماندار شهرستان رزن منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای «مدظله العالی» موفق باشید.
گفتنی است؛ سیدرضا سلامتی پیش از این در سمت معاون فرماندار نهاوند فعال بود.
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