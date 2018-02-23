خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته به منظور بررسی پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی کشورهای سوئد و کویت درباره «غوطه شرقی» دمشق تشکیل جلسه داد.

در این پیش نویس ارائه شده از سوی سوئد و کویت هیچ سخنی از لزوم مقابله با گروه های تروریستی ـ تکفیری در غوطه شرقی به عمل نیامده است. لذا پیش نویس ارائه شده با اعتراض شدید مقامات روسی مواجه شد. «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه صراحتا اعلام کرد که مسکو با طرحِ سوئد و کویت برای غوطه شرقی مخالف است و زیر بار آن نخواهد رفت.

وزیر خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که این کشور اصلاحیه هایی را در پیش نویس ارائه شده توسط کویت و سوئد اعمال کرده که میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع خواهد شد. در همین ارتباط، مقامات کویتی به دفاع از طرح ارائه شده خود پرداخته اند. «شیخ صباح خالد الصباح، وزیر خارجه کویت در این خصوص گفته است: «طرح ما ساده و واضح است، ما خواهان توقف ۳۰ روزه درگیری در غوطه شرقی به منظور کمک رسانی و خدمات انسانی هستیم». این مقام کویتی همچنین در ادامه اظهارات خود تأکید کرده است: «جای تأسف است که شمار کشته ها در غوطه به ۱۲۰۰ غیر نظامی رسیده است».

طبیعی است که گروه های تروریستی ـ تکفیریِ مورد حمایت محور غربی ـ عربی تمام عزم خود را برای تسلط بر این منطقه راهبردی عزم کرده و با قربانی کردن غیرنظامیان در اندیشه تحقق اهداف شوم خود باشند اما سؤال اصلی اینجاست که «غوطه شرقی» دمشق چه می گذرد؟ غوطه شرقی دمشق، یک منطقه استراتژیک در حومه پایتخت سوریه است و ۴۰۰ هزار نفر در آن سکونت دارند. از آنجایی که غوطه شرقی در امتداد مرکز پایتخت سوریه واقع شده است، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. این منطقه همچنین در مجاورت فرودگاه بین المللی دمشق قرار گرفته است. از همین روی، طبیعی است که گروه های تروریستی ـ تکفیریِ مورد حمایت محور غربی ـ عربی تمام عزم خود را برای تسلط بر این منطقه راهبردی عزم کرده و با قربانی کردن غیرنظامیان در اندیشه تحقق اهداف شوم خود باشند.

درحال حاضر ارتش سوریه حدود دو سومِ مساحت غوطه شرقی دمشق را در اختیار دارد. یک سومِ مناطق تحت تصرف تکفیریها نیز هم اکنون در محاصره نیروهای سوری است. ارتش سوریه قصد دارد با نابودی تروریست های تکفیری در غوطه شرقی برای همیشه به سایه تهدید بر سَر دمشق، پایتخت این کشور پایان دهد؛ این همان مسئله ای است که تکفیریها و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها را به شدت نگران ساخته و فریادشان را به آسمان بُرده است. تسلط ارتش سوریه و نیروهای مقاومتِ همپیمان آن بر غوطه شرقی دمشق می تواند به تمامی امیدهای محور غربی ـ عربی برای به زیر کشیدن دولت قانونی سوریه پایان بخشد.

به همین دلیل است که فریاد سران محور غربی ـ عربی از عملیات بزرگ ارتش سوریه در غوطه شرقی دمشق به آسمان رفته است. سران کشورهای غربی و عربی که کارنامه سیاهی در زمینه مسائل حقوق بشری دارند، طی روزهای گذشته یکی پس از دیگری نگرانی خود از وضعیت انسانی در غوطه شرقی را ابراز داشته اند! به عنوان مثال، وزارت خارجه سعودی با صدور بیانیه ای از آنچه ادامه حملات نظام سوریه به غوطه شرقی دمشق خواند ابراز نگرانی کرد. در واقع نگرانی ریاض از تروریستها مورد حمایت خود در غوطه شرقی است. وزارت خارجه عربستان مدعی شد: «نظام سوریه باید خشونت را متوقف کند و زمینه را برای ورود کمک های انسانی فراهم کند و روند حل سیاسی بحران سوریه با شکل جدی مورد توجه قرار گیرد».

وزارت خارجه امارات نیز در واکنشی مشابه مراتب نگرانی خود را از افزایش خشونتها و اوضاع انسانی و سلامت غیر نظامیان در غوطه شرقی اعلام کرد و بر ضرورت اجازه دادن به کمکهای به نظر می رسد که معنا و مفهوم حقوق بشر برای سران کشورهایی نظیر ریاض و ابوظبی، از یمن تا سوریه، زمین تا آسمان تفاوت دارد انسانی برای درمان زخمی شدگان و فراهم آوردن دارو و غذا شد. مواضع سران امارات و عربستان در خصوص وضعیت انسانی در غوطه شرقی درحالی است که آنها طی سه سال گذشته با همکاری یکدیگر بیش از ۳۵ هزار یمنی را شهید و زخمی کرده اند. به نظر می رسد که معنا و مفهوم حقوق بشر برای سران کشورهایی نظیر ریاض و ابوظبی، از یمن تا سوریه، زمین تا آسمان تفاوت دارد.

علاوه بر سران کشورهای عربی، مقامات کشورهای غربی نیز به اتهام زنی علیه دمشق و همپیمانان آن در مسئله غوطه شرقی مبادرت ورزیده اند. درهمین ارتباط، نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است: «پیش نویس قطعنامه شورای امنیت نیازمند توقف هرگونه اقدامات جنگی برای رعایت عوامل انسانی است». این مقام فرانسوی ضمن اتهام زنی به دمشق مدعی شده است: «بمباران غوطه شرقی بدون مراعات غیر نظامیان صورت می گیرد، باید شرایط رسیدن به راه حل سیاسی بحران سوریه فراهم شود. شرایط سوریه نشان می دهد که باید بی وقفه برای آتش بس در غوطه شرقی تلاش کنیم در غیر این صورت به ناچار خود را باید برای شرایط بدتر آماده کنیم»..

به دنبال اظهارات نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل، وزارت خارجه سوریه دو نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این سازمان ارسال کرد.این وزارتخانه در نامه های خود به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، حمایت های فرانسه از تروریسم در سوریه را محکوم کرده است. در نامه های وزارت خارجه سوریه آمده است: «پاریس به دلیل حمایت از تروریسم شایستگی شرکت در روند صلح سوریه را ندارد». این وزارتخانه اعلام کرده است: «سیاست های فرانسه در دروغ پراکنی و اتهام زنی به دمشق متوقف نشده است. هدف از این دروغ پراکنی ها ایجاد حاشیه امنیت برای جبهه النصره است که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، یک گروه تروریستی محسوب می شود».

درست یک سال پیش بود که شعبه شرکت فرانسوی سوئیسی «لافارژ» در سوریه بود که صراحتا به حمایت تسلیحاتی از داعش در این کشور اذعان کرد فرانسه درحالی همچون هم پیاله های غربی خود مانند انگلیسی ها، آلمانی ها و آمریکایی ها از نقض حقوق بشر در سوریه و کشتار مردم بی گناه توسط دولت دمشق! سخن می راند که گویی مقامات آن فراموش کرده اند، پاریس طی هفت سال گذشته در خط مقدم ارائه حمایت های تسلیحاتی به گروه های تروریستی از جمله داعش در سوریه ایستاده است. درست یک سال پیش بود که شعبه شرکت فرانسوی ـ سوئیسی «لافارژ» در سوریه بود که صراحتا به حمایت تسلیحاتی از داعش در این کشور اذعان کرد. پیشتر «شریف شحاده» نماینده پارلمان سوریه در این ارتباط گفته بود: «اذعان این شرکت به حمایت مالی از داعش اثبات کننده و موید صحت اظهارات مقامات سوری است که همواره اعلام می کردند کشورهای غربی حامیان اصلی گروه های تروریستی هستند و اروپایی ها آن را به سخره می گرفتند ولی امروز حقیقت گفته های مقامات سوری برای همه آشکار شد».

در همین حال، ایالات متحده آمریکا نیز انگشت اتهام را در خصوص غوطه شرقی همچون گذشته به سمت دولت دمشق نشانه رفته است. «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در جریان نشست شورای امنیت این سازمان ادعاهای مضحکی را علیه دمشق و مسکو مطرح کرد. وی ضمن نادیده گرفتن حمایتهای کشورش از تروریست های تکفیری در سوریه، دمشق و مسکو را به کشتار غیرنظامیان در غوطه شرقی متهم کرد. نماینده آمریکا افزود که آمریکا آماده دادن رأی مثبت به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی کویت و سوئد است. غوطه شرقی دمشق بیش از این نباید شاهد اقدامات مجرمانه باشد!

وی همچنین به منظور فریب افکار عمومی و تطهیر چهره آمریکا در نزد افکار عمومی گفت که باید اجازه ورود کمک های پزشکی و انسانی به غوطه شرقی داده شود. این درحالی است که عامل اصلی تشدید بحران انسانی در غوطه شرقی دمشق، تداوم حمایت های تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا از تکفیریهای مستقر در این منطقه است. مقامات ارتش سوریه صراحتا اعلام کرده اند که تسلیحاتِ ساختِ آمریکا را در نزد تکفیریها در غوطه شرقی دمشق کشف و ضبط کرده اند. آمریکایی ها که حتی خود نیز حمایتهایشان از گروه های مسلح در سوریه را رد نمی کنند، اکنون حامی حقوق بشر شده و برای غیرنظامیان غوطه شرقی اشک تمساح می ریزند.

درحال حاضر پروژه ای که سران کشورهای غربی ـ عربی در پیش گرفته اند، مقصر نشان دادن تهران و مسکو در اقدامات ضد حقوق بشری و ضد حقوق بشردوستانه علیه غیرنظامیان در غوطه ادعای کشتار غیرنظامیان توسط مسکو و تهران درحالی مطرح می شود که عناصر تکفیری به دلیل ناتوانی از مقابله با نیروهای سوری، غیرنظامیان را می کُشند تا بلکه به چهره مسکو و تهران در نزد افکار عمومی خدشه وارد سازند شرقی است. این سیاستی است که پیشتر نیز در جبهه های مختلف نبرد در سوریه توسط محور غربی ـ عربی اتخاذ شده بود. ادعای کشتار غیرنظامیان توسط مسکو و تهران در غوطه شرقی درحالی مطرح می شود که هم اکنون هزاران عنصر تکفیری در این منطقه حضور دارند؛ عناصری که به دلیل عجز و ناتوانی در مقابله با نیروهای دولتی سوریه، غیرنظامیان را آماج حملات خود قرار داده و آنها را به خاک و خون می کشند تا بلکه به چهره مسکو و تهران در نزد افکار عمومی خدشه وارد سازند.

با تمامی این ها باید گفت که سرنوشت تروریست های تکفیری ازجمله تروریست های جبهه النصره در غوطه شرقی کاملا محتوم است. تکفیریها راهی جز مرگ یا تسلیم در غوطه شرقی ندارند؛ حتی اگر فریادِ حامیان غربی ـ عربی آنها به سرکردگی ایالات متحده آمریکا بیش از این به آسمان برود. بدون شک غوطه شرقی تا چندی دیگر به جرگه مناطق راهبردی آزادشده در سوریه خواهد پیوست و قدرت های بیگانه شاهد گوشه ای دیگر از قدرت نمایی دمشق و همپیمانان آن خواهند بود. درهمین راستا «بشار الجعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل می گوید: «سوریه را برای تروریست ها به جهنم تبدیل خواهیم کرد. سرنوشت غوطه شرقی و ادلب همانند حلب خواهد شد».