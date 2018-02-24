پی بردن به سرقت کلمه عبور ساده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، با توجه به ارتباط و اتصال بسیاری از حساب های کاربری به یکدیگر و آسیب پذیری های مشابه بسیاری از سایت ها و خدمات اینترنت کاربر نمی تواند مطمئن باشد که در صورت هک شدن یکی از آنها سایر حساب های وی ایمن هستند و کلمات عبور مورد استفاده برای دسترسی به آنها فاش نشده باقی مانده اند یا خیر.

تا پیش از این سایت هایی برای کنترل این موضوع طراحی شده بودند که از جمله آنها می توان به Have I Been Pwned اشاره کرد.

این سایت حاوی یک پایگاه داده بزرگ متشکل از کلمات عبور هک شده سایت های مختلف است که توسط یک متخصص امنیتی به نام تروی هانت طراحی شده است.

اما حالا یک سرویس تازه مدیریت کلمات عبور به نام ۱Password راه اندازی شده که با استفاده از آن کنترل کلمات عبور هر کاربر برای پی بردن به اینکه کلمات یادشده هک شده اند یا خیر، امکان پذیر می باشد.

کاربران برای استفاده از خدمات یادشده می توانند به سایت ۱password.com مراجعه کرده و بسته به نحوه استفاده خود از اینترنت یکی از حساب های کاربری شخصی، خانوادگی یا تجاری را انتخاب کرده و با وارد کردن ایمیل خود و فعال کردن لینک دریافتی از خدمات مذکور به مدت ۳۰ روز به رایگان استفاده کنند.