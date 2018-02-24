آغاز فصل سوم مسابقه گویندگی و اجرای «یک، دو، صدا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، مهدی ساعی تهیه کننده مسابقه «یک، دو، صدا» گفت: در فصل سوم مسابقه گویندگی و اجرای «یک، دو، صدا» حدود دویست نفر شرکت کننده در فرهنگسرای ارسباران در آزمون ورودی این مسابقه شرکت کردند که ۸۱ نفر وارد مسابقه شدند.

ساعی با بیان اینکه در سری جدید این مسابقه حسین رفیعی، سعید بیابانکی و مرضیه صدرایی داوری برنامه را بر عهده دارند، بیان کرد: در این مرحله اجرای لطیفه طنز و همچنین ایجاد موقعیت طنز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است که از هر گروه سه نفره، یک نفر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می کند.

وی در پایان تصریح کرد: پخش مرحله نیمه نهایی از ۲۶ اسفند آغاز شده و در ایام نوروز ادامه خواهد داشت. در حال حاضر مسابقه «یک، دو، صدا» ساعت ۲۰ هر شب و از ۲۶ اسفند ماه ساعت ۱۹:۳۰ پخش می شود که قرار است مدت برنامه به ۴۵ دقیقه افزایش پیدا کند.