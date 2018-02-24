طرح مسایل اجتماعی در «حرف تو حرف» رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «حرف تو حرف» عنوان برنامه ای ترکیبی-نمایشی از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا است که روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۱:۳۰ راهی آنتن می شود.

این برنامه با هدف شادی آفرینی و آگاهی بخشی به بررسی مسایل مختلف اجتماعی و فرهنگی از منظر طنز می پردازد.

برنامه «حرف تو حرف» به تهیه کنندگی ساریا چهری به نویسندگی نوید عظیمی و با اجرای مهبد قناعت پیشه، علیرضا تابان و صاحبه عظیمی به مدت ۲۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیوصبا پخش می شود.

این برنامه روز یکشنبه ششم اسفند ساعت ۱۱:۳۰ قرار است با موضوع ریختن زباله در خیابان روی آنتن برود.