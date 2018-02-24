برخورد قهرآمیز با مهندسان درست و شایسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله عبدالهی عصر امروز شنبه در بازدید از نظام مهندسی ساختمان شهرستان اهر به مناسبت روز مهندس با اشاره به اینکه هزینه ای که در احداث ساختمان در قالب نظارت به مهندسان داده می شود با مجموع هزینه کردها هم خوانی ندارد، اظهار داشت: متاسفانه برخورد قهرآمیز با مهندسان اصلاً اقدامی درست و شایسته نیست اگر مهندسی اشکالی دارد می توان اشکلاتشان را گوش زد کرد نه اینکه برخورد شدید شود.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس افزود: به نظر بنده کلیات نظام مهندسی ساختمان در کشور صحیح بوده و باید از آن حمایت و تقویت کنیم شاید گفته شود ضعف هایی دارد اما کدام سازمان غیردولتی را داریم که بدون اشکال نباشد البته اگر بخواهیم سازمان متخصصی در کشور پیدا کنیم یکی از سازمان های متخصص نظام مهندسی است.

وی بابیان اینکه کارایی نظام مهندسی ساختمان در زمین لرزه ها بیشتر نمایان می شود، گفت: اگر در جریان زلزله ارسباران توجه کنیم ساختمان هایی که با نظارت مستقیم نظام مهندسی احداث شده اصلاً خسارتی وارد نشده و عمده خسارت ها در زلزله به اماکنی وارد می شود که طبق اصول مهندسی احداث نشده است.

عبدالهی تصریح کرد: در کشور کسانی که علیه نظام مهندسی برخواسته اند دچار اشتباه فاحشی شده اند در حالی که این افراد یا اهمیت نظام مهندسی را نمی دانند و یا اینکه غرض ورزی می کنند اما توصیه من به مسئولین نظام مهندسی این است اجازه ندهند مهندسان جوان شل تکان بخورند در صورتی که اگر کم کاری صورت گیرد مردم ناخواسته به نظام مهندسی بی اعتماد می شوند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با تاکید بر اینکه شاید در برخی مواقع بتوان مواردی را نادیده گرفت اما در بحث ساخت و ساز بایستی رفتار و برخورد مهندسان اغماض نکنند، یادآور شد: با اینکه نظام مهندسی در کشور کم کم جان می گیرد ولی به اعتقاد بنده برخی ها حتی تحمل نظام مهندسی و نظارت بر نحوه احداث ساختمان را هم ندارند و گاهاً تفکرات مهندسان را مانعی بزرگ می بینند.