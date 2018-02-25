ظرفیت نیروهای داخلی در نظارت پروژه های شهرداری گرگان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و سومین جلسه شورای شهر گرگان، شامگاه شنبه با حضور اعضای شورا، شهردار گرگان و جمعی از رسانه های استان برگزار شد.

ابتدا فائزه عبداللهی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان ضمن تبریک به مناسبت روز مهندس، اظهار کرد: نطق پیش از دستور حمیدرضا آقاملایی و بررسی لوایح و نامه‌های رسیده در دستور کار جلسه امروز قرار دارد.

در ادامه لایحه اجرای عملیات نظارت کارگاهی عالیه پروژه‌های عمرانی سطح شهر مطرح شد.

استفاده از ناظران خارجی در راستای برون سپاری فعالیت ها

علیرضا حاج محمدعلی، معاون عمرانی شهرداری گرگان در خصوص این لایحه اظهار کرد: در راستای نظارت مستمر بر پروژه‌ها، بحث برون‌سپاری را تا اندازه ای که مشکلی ایجاد نکند در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: کثرت پروژه‌ها و محدود بودن زمان می‌طلبد تا نظارت بر آن‌ها به شرکت مشاوره سپرده شود که البته پروژه‌های حساس و مهم را به مهندسان شهرداری خواهیم داد.

حاج محمدعلی گفت: چهار میلیارد تومان پروژه دیواره سازی رودخانه در سال آینده به طول هفت و نیم کیلومتر انجام خواهد شد که این یک نمونه از طرح‌های ماست.

وی ادامه داد: سپردن نظارت پروژه‌ها به ناظران خارجی به معنای عدم توانایی نیروهای شهرداری نیست بلکه به علت تعدد پروژه‌ها و نبود وقت کافی این کار صورت خواهد گرفت.

ضرورتی برای استفاده از مشاوره جزء در پروژه های حساس وجود ندارد

در ادامه عضو شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار کرد: پیش از این دیده شده در شهرداری گرگان برآورد قیمت پروژه‌ها به مشاوران سپرده می‌شود درحالی که می‌توان از ظرفیت عوامل شهرداری استفاده کرد.

ناصر گرزین اضافه کرد: جزء در پروژه‌های خاص و مهم ضرورت ندارد که شهرداری از مشاورانی بیرون از سازمان استفاده کند.

وی به وجود مهندسان خبره و توانمند در واحد عمران شهرداری اشاره کرد و افزود: در زمینه ناظر هم می‌توان در پروژه‌های حساس از ناظران بیرونی استفاده کرد ولی در پروژه‌های عادی باید از توانمندی درون سازمانی استفاده کرد.

گرزین تصریح کرد: اگر نظارت را از نیروهای داخلی بگیریم به حاشیه خواهند رفت، باید شرایط انجام کار را برای آن‌ها فراهم کنیم.

حسین ربیعی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان در ادامه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مهندسان شهرداری ضرورت دارد و باید تعریفی از نوع نظارت بیان شود تا کار اصولی پیش رود.

تشکیل کمیته ای در شهرداری برای آسیب شناسی مشکلات

در ادامه حمیدرضا آقاملایی با بیان این‌که بسیاری از ادارات و سازمان‌ها جایگاه نظارتی هم دارند، گفت: باید فضایی ایجاد شود تا کارهای این چنینی به بچه‌های شهرداری سپرده شود.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: کمیته‌ای تشکیل و مشکلات شهرداری را آسیب‌شناسی کند و راهکارهایی برای مشکلات موجود ارائه شود.

آقاملایی تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و خبره بودن مهندسان شهرداری بهترین اشخاص برای سپردن نظارت پروژه‌ها آن‌ها هستند.

گردش نخبگان در شهرداری انجام شود

عضو شورای اسلامی شهر گرگان خطاب به شهردار گرگان گفت: شهرداری به مدیران عملیاتی و چکمه پوش برای نظارت از پروژه‌ها نیاز دارد.

آقاملایی با بیان این‌که همه کارمندان شهرداری اضافه‌کاری نمی‌گیرند، ادامه داد: گردش نخبگان هم در شهرداری لحاظ شود که لازمه آن تهیه بانک اطلاعاتی است.

وی اضافه کرد: اگر شهردار خوب عمل کند بالطبع عملکرد ما هم خوب خواهد شد، اعضای شورا و مردم از شهردار جدید انتظاراتی دارند.

سعید رحیمی در ادامه جلسه بیان کرد: در شهرداری مهندسانی غیر مرتبط با رشته به کار مشغول هستند که می‌توان از ظرفیت آن‌ها بهره جست.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی شهرداری تأکید کرد.

استفاده از نیروهای داخلی برای نظارت عالیه

سید محمد مرتضوی دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان در ادامه جلسه چنین گفت: باید بین شهرداری و شورا روابطی برقرار شود تا برای رکودی که مانند آفت کشور را فرا گرفته راه خروج پیدا کرد.

وی با بیان این‌که بحث نظارت در جهت افزایش کیفیت است، ادامه داد: در پروژه‌های عمرانی کار نظارت بر پروژه‌ها توسط مشاور انجام می‌شود یعنی مشاور هم در طراحی و هم در نظارت دخالت می‌کند.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: باید نیروها و ظرفیت‌های شهرداری را به سمت نظارت عالیه سوق دهیم که جدا از نظارت مستمر و کارگاهی در پروژه‌هاست.

وی بیان کرد: ناظر عالیه به اموراتی بالاتر از کارگاهی هم رسیدگی می‌کند و برای رأی به لایحه باید اول تعداد و مبلغ پروژه‌ها مشخص شود.

رئیس شورای شهر گرگان لایحه نظارت بر پروژه ها توسط بخش خصوصی را اعلام رأی کرد که مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.

در ادامه جلسه حمیدرضا آقاملایی با اهدای شاخه گل به مهندسان شورای شهر و یکی از خبرنگاران از آنان تقدیر کرد.