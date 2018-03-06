تدوین «مشعل سبز» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور امور رسانه ای فیلم، مستند «مشعل سبز» به کارگردانی سیدرضا صافی بعد از اتمام مرحله تدوین، آخرین مراحل صداگذاری و ساخت جلوه های ویژه را به طور همزمان طی می­ کند.

مستند «مشعل سبز» به فرآیند خاموش ­سازی فِلِرهای فاز اول مجتمع گازی پارس جنوبی می­ پردازد. در سال ۱۳۹۵ مهندسان ایرانی موفق به خاموش سازی مشعل های فاز اول مجتمع پارس جنوبی شدند. طراحیِ این فرآیند که در نوع و شیوه خود قابل انتقال و کپی برداری در سطح جهانی است برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت و گاز ایران، توسط مهندسان داخلی طراحی و اجرا شده است.

صافی کارگردان فیلم با اشاره به اینکه مستند «مشعل سبز» به عنوان نمونه آزمایشی یک فیلم سینمایی در حال آماده سازی برای نمایش است، گفت: امیدوارم پس از رونمایی این فیلم مستند، با حضور بازیگران سینمای ایران در قالب یک فیلم بلند سینمایی در عسلویه هم کار را جلو ببریم.

قرار است که این فیلم مستند در اردیبهشت سال ۹۷ و همزمان با اولین سالگرد خاموش سازی این مشعل ها، رونمایی شود.

عوامل مستند «مشعل سبز» عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: سیدرضا صافی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: محراب مهدی زاده دوانی، مدیر تصویربرداری و صدابردار: مهرداد افراسیابی، تدوینگر و صداگذار: سعید تنگستانی، دستیاران تصویر: مجتبی عیوضی، خشایار آبیار، دستیار صدا: عباس جوزاک، مشاور فنی: سیدمحمدمهدی هاشمی، مشاور زیست محیطی: محمود محمدی، ناظر کیفی: احمد موسوی مقدم، چهره پرداز و طراح صحنه: شهربانو نیسنی، دستیار دوم کارگردان: زهره زنگنه، منشی صحنه: سعیده کلانی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: متین احمدی، بازیگردان صحنه های بازسازی شده: مریم رنجبر، بازیگران: شهربانو نیسنی، یاس باسبوس، جواد داورپناه و جمعی از کارکنان فاز یک مجتمع پالایشگاهی پارس جنوبی، مجری طرح: شرکت سینمایی آوین فیلم، تهیه شده در: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی.