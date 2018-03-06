اجرای طرح «نماد» در مدارس قم

مجتبی رمضان بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عنوان طرح «نماد» خلاصه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان است و با هدف شناسایی میزان خطرپذیری مدارس سطح کشور و با همکاری دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت کشور از امسال به صورت سراسری ابلاغ و به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: این طرح به منظور شناسایی مشکلات و آسیب‌های رایج مدارس سطح استان و اقدام متناسب با هر کدام از این آسیب‌ها، بعد از دو سال اجرا به صورت پایلوت در ۶ استان کشور، در استان قم همزمان با سراسر کشور در حال اجراست.

به گفته معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان قم در قدم اول ۱۲ مدرسه از دوره‌های تحصیلی مختلف در هر دو شیفت دخترانه و پسرانه انتخاب شده و در اجرای این طرح چالش‌های مشاهده شده در مدارس بعد از شناسایی اولویت بندی می‌شوند.

وی اظهار داشت: این مدارس در همه محدوده شهر قم توزیع شده‌اند چرا که در هیچ منطقه‌ای نمی‌توان ادعا کنیم که هیچ آسیبی وجود ندارد بلکه نوع و شکل آسیب‌ها متفاوت است.

تا سال ۱۴۰۰ تمام مدارس کشور باید تحت پوشش طرح نماد قرار بگیرند

رمضان بیگی از افزایش قدم به قدم مدارس در سال‌های پیش رو خبر داد و گفت: تا سال ۱۴۰۰ تمام مدارس کشور باید تحت پوشش این طرح قرار بگیرند و با شناسایی موردی هر مدرسه تلاش می‌شود که راهکار مقابله با هر آسیب شناسایی شده تخصصی و هماهنگ با چالش و آسیب مورد نظر باشد و یک نسخه هماهنگ مانند گذشته برای کل استان صادر نمی‌شود.

به اعتقاد وی با به دست آوردن فراوانی آسیب‌های مدارس یک منطقه می‌توان به مشکلات و چالش‌های مناطق مختلف سطح شهر نیز پی برد و این اطلاعات را در برنامه ریزی‌های آینده لحاظ کرد.

آن طور که معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان قم گفته است در این طرح هر سه عنصر دانش آموز، معلم و اولیا که نقش برجسته‌ای در تریبت دانش آموز دارند دخیل هستند و به تناسب نقش هر کدام کارگاه‌هایی برای آن‌ها برگزار می‌شود.

به گفته وی بعد از ارائه آموزش‌های متناسب با هر گروه سه گروه فرم‌های خود اظهاری که شامل ۸۰ سؤال بوده و به منظور شناسایی آسیب‌ها از قبل طراحی شده است را پر می‌کنند و بعد از اجرای فرمول‌های آماری یک شاخص از آسیب‌های مشاهده شده در هر سه گروه به دست می‌آید و بعد از آن با اولویت بندی آسیب‌های هر مدرسه برای مقابله و پیشگیری از رواج این آسیب‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.