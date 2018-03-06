وظیفه داریم خدمات مورد نیاز روستاها و مناطق عشایری را تامین کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (سه شنبه) با حضور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به همراه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از غرفه های مختلف بازدید کرد و در جریان تولیدات و توانمندی های این بخش قرار گرفت.

معاون اول رییس جمهور همچنین در حاشیه این بازدید در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه روستاهای کشور کانون های اصلی تولید و توسعه هستند اظهار داشت: کل بخش کشاورزی کشور در روستاها تعریف می شود و ارزش محصولات کشاورزی در اقتصاد کشور بسیار بالاست.

وی با اشاره به اینکه میزان اشتغال و صادرات بخش کشاورزی نیز بسیار بالاست و این بخش یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد کشور است افزود: علاوه بر بخش کشاورزی، روستاها و عشایر کانون اصلی تولید صنایع دستی نیز هستند.

جهانگیری افزود: در جلسه هیات وزیران که هفته گذشته برگزار شد مسئولین صنایع دستی کشور گزارشی در این خصوص ارائه کردند و اعلام کردند که میزان صادرات صنایع دستی کشور در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و در ۹ ماهه به حدود ۲۸۰ میلیون دلار رسیده است.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: در این نمایشگاه توانمندی های روستاییان به خوبی به نمایش درآمده و دستاوردهای خوبی به جهت فرهنگی و صنایع دستی عرضه شده است.

وی همچنین با اشاره به توانمندی های کشورمان در صنعت فرش خاطر نشان کرد: در صنعت فرش نیز توانمندی بسیار بالایی داریم که مقوله مستقلی از صنایع دستی است و میزان اشتغال، ‌تولید و صادرات این محصول بسیار بالا است.

جهانگیری گفت: یکی از فعالیت هایی که اخیراً در روستاها شکل گرفته، بوم گردی است و گردشگران داخلی و خارجی روستاهای خوب تاریخی که شناسایی شده اند را هدف گذاری می کنند و مردم این روستاها ها خانه های خود را به اقامت گاه های ارزان قیمت تبدیل کرده و پذیرای گردشگران هستند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: ما به عنوان دولت وظیفه داریم که خدمات مورد نیاز روستاها و مناطق عشایری را تامین کنیم و از نظر گازرسانی، تامین آب آشامیدنی، راه سازی و برق رسانی اقدامات خوبی در روستاها صورت گرفته و تقریبا زیرساخت های اولیه در روستاهای کشور یا تکمیل شده و یا در مراحل نهایی است.

وی اضافه کرد: پس از تکمیل زیرساخت ها، مهمترین اقدام توانمند سازی روستاییان در زمینه تولید و بخصوص تولیداتی است که می تواند بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد.

جهانگیری تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی که انجام شده این است که جوانان تحصیل کرده روستایی با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور استارتاپ هایی درست کرده اند که به کمک آنها می توانند برای محصولات روستایی بازاریابی کنند و با استفاده از فناوری اطلاعات محصولات روستایی را در بازارهای بین المللی معرفی نمایند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران از نظر تنوع صنایع دستی و جهانی شدن این صنایع جزو سه کشور برتر دنیا است اما در بخش صادرات محصولات این صنعت فاصله زیادی داریم و جزو ۳۰ کشور نخست در این حوزه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در بخش گردشگری نیز فرصت توسعه زیادی وجود دارد و باید گردشگران خارجی و داخلی جذب کنیم چرا که توسعه این بخش با اشتغالزایی فراوانی همراه خواهد بود و به اقتصاد کشور رونق خواهد داد.

جهانگیری اظهار امیدواری کرد با تسهیلات اشتغال زایی روستایی که امسال اختصاص یافته است و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان با نرخ سود بسیار پایین است بتوانیم حمایت مناسبی از اشتغال روستایی انجام دهیم.