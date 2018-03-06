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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

فراخوان مرکز بسیج صداوسیما برای آثار نمایشی با موضوع راهیان نور

فراخوان مرکز بسیج صداوسیما برای آثار نمایشی با موضوع راهیان نور

فراخوان مرکز بسیج صدا و سیما برای جمع آوری آثار رسانه ای با موضوع «راهیان نور» برای پخش از شبکه های مختلف رسانه ملی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر فراخوان مرکز بسیج صدا و سیما برای جمع آوری آثار رسانه ای با موضوع «راهیان نور»، تولیدکنندگان آثار در قالب های مختلف فیلم کوتاه، نماهنگ، تیزر، پادکست و سایر قالب های نمایشی می توانند تا ۲۵ اسفند ماه سال جاری آثار خود را برای شرکت در این فراخوان و پخش از شبکه های تلویزیونی و رادیویی به روابط عمومی مرکز بسیج صداوسیما ارسال کنند.

آثار رسیده پس از ارزیابی توسط کارشناسان در صورت داشتن کیفیت لازم از شبکه های سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهند شد.

علاقه مندان می توانند برای شرکت در این فرخوان آثار خود را به آدرس خیابان ولیعصر (عج) درب بلال سازمان صدا و سیما، روابط عمومی مرکز بسیج صدا و سیما ارسال کنند.

کد مطلب 4244859
عطیه موذن

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