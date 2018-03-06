فراخوان مرکز بسیج صداوسیما برای آثار نمایشی با موضوع راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر فراخوان مرکز بسیج صدا و سیما برای جمع آوری آثار رسانه ای با موضوع «راهیان نور»، تولیدکنندگان آثار در قالب های مختلف فیلم کوتاه، نماهنگ، تیزر، پادکست و سایر قالب های نمایشی می توانند تا ۲۵ اسفند ماه سال جاری آثار خود را برای شرکت در این فراخوان و پخش از شبکه های تلویزیونی و رادیویی به روابط عمومی مرکز بسیج صداوسیما ارسال کنند.

آثار رسیده پس از ارزیابی توسط کارشناسان در صورت داشتن کیفیت لازم از شبکه های سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهند شد.

علاقه مندان می توانند برای شرکت در این فرخوان آثار خود را به آدرس خیابان ولیعصر (عج) درب بلال سازمان صدا و سیما، روابط عمومی مرکز بسیج صدا و سیما ارسال کنند.