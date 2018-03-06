«واعظی» انتصاب نماینده ولی فقیه در سپاه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی انتصاب حجت الاسلام عبدالله حاج صادقی به سمت نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب را تبریک گفت.

متن پیام محمود واعظی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای عبدالله حاج صادقی(دامت برکاته)

انتصاب شایسته جناب‌عالی از سوی رهبر معظم انقلاب به سمت نمایندهٔ ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

کسب این افتخار حاصل تعهد و اشراف به معارف دینی، ارزشهای انقلابی و همچنین تجارب ارزنده در عرصه‌های مختلف مدیریتی است. یقینا با حضور جناب‌عالی در این جایگاه، بیش از پیش شاهد گسترش فرهنگ اسلامی، روحیه انقلابی و تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در مجموعهٔ سپاه پاسداران به عنوان حافظان ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی خواهیم بود.

سلامتی و توفیق روز افزونتان را در انجام وظایف محوله، از درگاه خداوند بزرگ مسألت دارم.

محمود واعظی

رئیس دفتر رئیس جمهور