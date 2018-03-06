آذربایجان غربی در زمینه تولید تخم قزل آلای تک جنس پیشگام است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نکویی فر ظهر سه شنبه در کارگاه آشنایی تکنیک ها و مزایای ماده قزل آلای رنگین کمان در آذربایجان غربی اظهارداشت: در آذربایجان غربی پنج مرکز تکثیر قزل آلا فعالیت داشته و ۵۳ میلیون تخم قزل آلا در سال تولید می شود و از سوی دیگر سه مرکز تکثیر با مراکز تحقیقاتی و مراکز شیلات کشور در راستای تولید تخم تک جنس همکاری دارند.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی پیشگام و پیشرو در تولیدات آبزی است و توانسته در تولید ماهی قزل آلا ماده ایکس ایکس موفق باشد به طوری که این نوع ماهی ماده توانایی لقاح با جنس نر را دارد و تخم های تولیدی حاصل از این لقاح کاملا ماده بوده و می تواند بدون هورمون عقیم شوند.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام گرفته، آذربایجان غربی می تواند به عنوان استان پیشگام تولیدات خود را طی سال های آینده در سطح کشورعرضه کند.

وی افزود: براساس اعلام سازمان جهانی FAO، جمعیت دنیا در سنوات آینده به ۹ میلیارد نفر می رسد که با توجه به این تعداد افزایش جمعیت، باید خوراک این تعداد جمعیت تامین شود، این در حالی است که منبع پروتئینی و زمین کشاورزی محدودی داریم که از طریق آبزی پروری می توان آن را جبران کرد.

نکویی فر با اشاره به جایگاه ایران در تولید ماهی قزل آلا، تصریح کرد: هدفگذاری برای سال ۹۶، تولید ۱۶۰ هزار تن قزل آلای رنگین کمان بی و این در حالی است که بیش از یک میلیون تن تولیدات کل آبزیان در سال جاری بود.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور به ظرفیت تولید انواع آبزی اشاره و عنوان کرد: در این میان باید بتوانیم تخم های تک جنس و تمام ماده تولید و از واردات تخم قزل آلا از سایر کشورها خودداری کنیم.

نکویی فر با بیان اینکه در سالهای گذشته با واردات تخم چشم زده قزل آلا شاهد بروز مشکلات قابل توجهی شدیم، گفت: با واردات تخم قزل آلا شاهد عدم کنترل بیماری خواهیم بود که این امر نیز به نوبه خود سبب ورشکستگی واحدهای تولیدی و پرورش قزل آلا خواهد بود.

وی افزایش تولید در واحد سطح، افزایش بهینه تولید و ارتقای سطح کیفی تولید آبزیان به ویژه قزل آلا را از جمله اقدامات در حال اجرا عنوان کرد و اظهار داشت: موسسه تحقیقات جهاد کشاورزی، ۲۲ پرو‍ژ ترویجی در سطح کشور اجرایی می کند که یکی از آنها در استان آذربایجان غربی نیز اجرایی می شود.

نکویی فر با بیان اینکه این طرح ایجاد سایت الگویی تولید ماهیان تمام ماده قزل آلای رنگین کمان است، ادامه داد: این طرح همزمان با آذربایجان غربی، در سه استان دیگر نیز اجرایی می شود.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور از تولید ماهی تمام ماده قزل آلا خبر داد و افزود: ماهی نر در گله ای که تولید می شود زود به بلوغ رسیده و با توجه به رشد سریع گنادهای جنسی ماهی نر، رشد ماهی متوقف می شود که این امر برای پرورش دهندگان این نوع ماهی مقرون به صرفه نخواهد بود.

وی با بیان اینکه ماهیان نر قزل آلا هزینه بالایی برای پرورش دهندگان دارند، یادآور شد: علاوه بر این، گوشت ماهی نر قزل آلا نیز کیفیت پایین تری نسبت به ماهی قزل آلای ماده دارد از اینرو برای جلوگیری از این ناهمگونی تخم هایی تولید می کنیم که تک جنسی باشد و یا لاروها را به تخم های تک جنس تبدیل می کنیم که رشد سریع داشته و کیفیت رشد بالای دارند که با تحقق این امر، علاوه بر اینکه ماهی سریع تر به بازار می رسد، هزینه ها کاهش یافته و شاهد افزایش بهره وری خواهیم بود.