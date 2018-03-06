یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۷، نمایندگان با اصلاح بندی از لایحه بودجه برای رفع ایراد شورای نگهبان دولت را موظف کردند نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید.

پیش از این اصلاحیه، دولت موظف به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد بود.

با اصرار مجلس شورای اسلامی و رایزنی رئیس مجلس با شورای نگهبان مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال ۹۷ تمدید شد.