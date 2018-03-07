فرمانده جدید سپاه ناحیه دزفول معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوار پور ظهر امروز چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه دزفول عنوان کرد: بر اساس صحبت های رهبر کبیر انقلاب، سپاه خار چشم دشمن است، در این زمان همه کشورهای استکبارگر از حیات این نهاد قدرتمند در نظام جمهوری اسلامی ایران رنج می برند، همین نگرش جهانی جایگاه رفیع سپاه را نشان می دهد.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان گفت: سپاه به عنوان نهاد همزاد انقلاب اسلامی برای صیانت از دستاوردها و ارزش های انقلاب تشکیل شد و امروز هم زمان با رشد و توسعه نظام جمهوری اسلامی به گونه ای توسعه یافته که دشمن در تلاش است تا در برابر سلاح های تولیدی این نهاد، مشخصا صنایع موشکی و تسلیحات ارتش جمهوری اسلامی مقاومت کند.

شاهوار پور نقش سپاه در حوزه امنیت، دفاع، عمران و سازندگی و فعالیت‌های فرهنگی را بی‌بدیل خواند و یادآور شد: سپاه در تمام عرصه ها به کمک دولت‌ها آمده ‌و ضمن پاسداری از انقلاب در تمام بخش‌ها به مجموعه انقلاب در حال کمک‌رسانی بوده و هست.

وی وجود سپاه را در کشور یک نعمت الهی دانست و افزود: به برکت وجود این نهاد است که دشمنان از حمله به کشورمان در هراس هستند و توان مقابله با نیروی سپاه را ندارند.

شاهوار پور با اشاره به وضعیت تاریخ جهان، اظهار کرد: بدانید که امروز تاریخ جهان و تاریخ بشریت بر سر پیچ بزرگی تاریخی قرار دارد.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان تصریح کرد: تفکری که امروز غرب را به چالش می کشد نظام اسلامی است که قطعاً غرب هم برای نابودی و سنگ انداختن بر سر راه این ماموریت از هیچ عملی دست بر نمی دارند.

شاهوار پور تصریح کرد: دشمن زمانی که نتوانست در جنگ هشت ساله دفاع مقدس، اسلام ناب را از هم بپاشاند، برنامه هایی برای این کشور طراحی کرد که سرانجام آن توطئه سال ۸۸ بود؛ آنها به این باور بودند در این فتنه می توانند، نظام اسلامی را از بین ببرند. خوشبختانه با هوشیاری، در صحنه بودن و دینداری مردم این عمل دشمن ناکام ماند.

حجت السلام سید محمد علی قاضی دزفولی، امام جمعه این شهرستان نیز با حضور در این مراسم گفت: نظام ما بر آمده از خون شهدا و خواست مردم است؛ به همین دلیل شرط موفقیت مسئولان در این کشور دلدادگی و عشق به مردم است.

به گزارش مهر، در این آئین که با حضور مسئولان محلی و استانی برگزار شد ، سرهنگ ۲ پاسدار، هادی سعادت زاده به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دزفول معرفی شد. وی پیش از این فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان هفتکل بوده است.

در ادامه از زحمات ۶ ساله سرهنگ عبد الامیر محتشمی راد فرمانده سابق سپاه ناحیه دزفول نیز تقدیر شد.