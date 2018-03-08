به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اسماعیل جبارزاده در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور با اشاره به اینکه وزیر کشور معتقد است فرماندار، رئیس جمهور شهرستان است اظهار داشت: از فرمانداران انتظار داریم که این جایگاه را باور کرده و مسائل شهرستان را مدیریت کنید.

وی افزود: علمای علم سیاست در تعریف علم سیاست می گویند که سیاست هنر بدست آوردن اهداف جنگ بدون جنگیدن، یا هنر آشتی دادن مسائل ناهمگون و متعارض است. و انتظار داریم فرمانداران این هنر را داشته و آن را تقویت کنند.

جبارزاده با اشاره به ویژگی ها و ریشه های اعتراضات دی ماه گفت: برای اینکه از وقوع این اعتراضات جلوگیری شود، فرمانداران باید صدای اعتراض مردم را بشنوند. در تجمعات معترضان حاضر شده و حرف آنها را بشنوند. در واحدهای صنعتی و صنفی حاضر شده و با تمام وجود به دنبال حل مشکلات مردم باشند. فرمانداران ریشه های تنش های پنهان شهرستان ها را شناسایی و تفسیر کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: فرمانداران منشور گفتگوی ملی را اجرایی و با نخبگان محلی گفتگو کنند. از همه ظرفیت های نظام برای نمایش وحدت ملی استفاده کرده و محور وحدت در شهرستان ها باشند.

وی خاطرنشان کرد: احزاب پایه های تشکیل حکومت در نظام های جمهوری هستند و باید به احزاب نقش بیشتری در مسائل کشور داده شود. اگر احزاب فعال بودند، در اعتراض های دی ماه به ساختار نظام هجمه نمی شد.

معاون سیاسی وزارت کشور در پایان گفت: فرمانداران در حد نیاز صحبت کنند زیرا مردم از صحبت ها خسته شده اند. در صف بندی های شهرستان ها در کنار مردم بوده و زبان گویای آنها باشید. اگر پیرو حضرت علی (علیه السلام) هستید به فقرا رسیدگی کنید. اگر کاری برای خدا نیست، آن را متوقف کنید. اقدامات خود را در سطح شهرستان منعکس کنید تا مردم از اقدامات دولت مطلع شوند.



