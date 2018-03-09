استقلال در بازی برگشت باید منطقی باشد/ مسئولان دست به کار شوند

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تساوی دو بر دو استقلال برابر العین گفت: استقلال بازی بدون اشتباه را پشت سر گذاشت و نشان داد بی دلیل نیست این روزها آماده ترین تیم ایران است. آنها مقابل تیمی قرار گرفتند که در حال حاضر بهترین بازیکنان را در اختیار دارد و در چند سال گذشته به یکی از قطب های خوب فوتبال آسیا تبدیل شده است.

سرمربی پیشین استقلال در خصوص عملکرد بازیکنان این تیم گفت: شاید کمتر کسی فکر می کرد العین با اینکه میزبان است نتواند برابر استقلال پیروز شود. آنها از همه ابزارهای میزبانی استفاده کردند تا بتوانند برنده این دیدار باشند، ولی استقلال آنقدر خوب بود که العین چاره ای جز تسلیم برابر استقلال را نداشت و اگر داور قضاوت یک طرفه ای را از خود به نمایش نمی گذاشت، العین در خانه شکست را پذیرا شده بود.

وی درادامه تصریح کرد: درون دروازه حسین حسینی عالی بود، چند سیو عالی نشان داد که او این روزها از تجربه بالایی برخوردار شده و می تواند در جام جهانی به دوازه بان اول ایران تبدل شود. خط دفاع استقلال عملکرد قابل قبولی داشت، اگر چه دو پنالتی برای العین گرفته شد اما به گفته کارشناسان هیچ کدام پنالتی نبود و شاید تنها اشتباه خط دفاع استقلال، جاگیری غلط مدافعان درهنگام گل اول العین بود. در مورد خط دفاع هم باید بگویم ۴ بازیکن جنگنده، دونده و بازی ساز وجود داشت که حضور این ۴ بازیکن باعث شد خط هافبک العین عملا کارآیی لازم را نداشته باشد و امید ابراهیمی و جباروف با پاس های زیبای خود خط حمله استقلال را بارها در موقعیت گل قرار دادند.

وی درخصوص عملکرد مامه تیام هم گفت: او حالا به یک مهاجم تمام عیار و آماده برای استقلال تبدیل شده و با زدن ۴ گل در ۴ بازی آمادگی خود را به رخ حریفان کشانده و انتظارات از او بالا فته است. تیام کاملا نشان داد که یک مهاجم حرفه ای است و چهارچوب دروازه را به خوبی می شناسد ومطمئنا در بازی های آینده هم شاهد گل زدن این بازیکن خواهیم بود.

سرمربی پیشین استقلال درخصوص قضاوت داور مالزیایی هم گفت: متاسفانه آنقدر ضعیف و پراشتباه بود که دیگر نیازی به صحبت درباره او نیست. گرفتن دو پنالتی به ناحق و سوت های یک طرفه باعث شد تا العین از شکست بگریزد اما استقلال با تمام شرایط بدی که برایش به وجود آمد، آرامشش را حفظ کرد و به یک امتیاز حساس دست پیدا کرد.

مظلومی در ادامه و در خصوص دیدار روز دوشنبه آبی پوشان برابر العین گفت: هردو تیم شناخت کافی از یکدیگر پیدا کردند و باید این بار در تهران مقابل یکدیگر قرار بگیرند. اگر استقلال می خواهد برنده این دیدار باشد باید یک بازی منطقی را ارائه کرده و به دور از احساسات، حریف را تحت فشار قرار دهد. مطمئنا حضور هواداران هم باعث خواهد شد تا استقلال با روحیه ای بهتر بازی را آغاز کند و می تواند باحمایت تماشاگرانش این بازی را با پیروزی به پایان رسانده و صدرنشینی خود را تثبیت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان استقلال باید هر چه زودتر نشستی را با سرمربی و بازیکان برگزار کنند تا هر چه زودتر قراردادهای آنها را تمدید کرده تا شاهد حضوری پرقدرت در فصل آینده از استقلال باشیم.