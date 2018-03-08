واژگونی سواری پژو در پلدختر یک کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت

سرهنگ صفر عبدالوند شامگاه پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه سواری پژو پارس که از پلدختر به سمت خرم آباد در حرکت بود در نزدیکی اردوگاه «ملاوی» واژگون شد.

وی افزود: بر اثر این واژگونی «محمدرضا جعفری» راننده و همسرش «خدیجه جعفری» مجروح و فرزند هشت ساله آنها به نام «امیر مهدی» به علت جراحات وارده در دم جان باخت.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: مجروحان حادثه توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر انتقال یافتند.

سرهنگ عبدالوند افزود: کارشناس تصادفات پلیس راه علت این حادثه رانندگی را عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده سواری پژو اعلام کرد.