۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۵۱

فرمانده انتظامی پلدختر:

واژگونی سواری پژو در پلدختر یک کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر گفت: واژگونی یک دستگاه سواری پژو پارس در جاده «پلدختر- خرم‌آباد» یک کشته و ۲ مجروح بر جای گذاشت.

سرهنگ صفر عبدالوند شامگاه پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه سواری پژو پارس که از پلدختر به سمت خرم آباد در حرکت بود در نزدیکی اردوگاه «ملاوی» واژگون شد.

وی افزود: بر اثر این واژگونی «محمدرضا جعفری» راننده و همسرش «خدیجه جعفری» مجروح و فرزند هشت ساله آنها به نام «امیر مهدی» به علت جراحات وارده در دم جان باخت.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: مجروحان حادثه توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر انتقال یافتند.

سرهنگ عبدالوند افزود: کارشناس تصادفات پلیس راه علت این حادثه رانندگی را عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده سواری پژو اعلام کرد.

