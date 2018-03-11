فروش ۱.۲ میلیارد تومان کتاب در نمایشگاه استانی کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، هفتمین نمایشگاه استانی کتاب کردستان از ۱۳ تا ۱۸ اسفند در محل دایمی نمایشگاههای استان در سنندج برپا شد.
در مدت ۶ روز برگزاری نمایشگاه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کتاب توسط مردم خریداری شد. این میزان خرید شامل بن کارت خرید، تراکنش کارتخوانهای نصب شده در غرفهها و خریدهای نقدی مردم است. حداقل روزانه ۳۱ هزار تراکنش بانکی در نمایشگاه انجام شد.
در این دوره از نمایشگاه کتاب کردستان، پرفروشترین غرفه انتشارات ژیار معرفی شد. ۳۳۸ ناشر از سراسر کشور و ۱۴ ناشر از اقلیم کردستان عراق در قالب ۲۳۰ غرفه در این دوره از نمایشگاه کتاب حضور داشتند. بر اساس بررسیهای صورت گرفته ۷۳ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.
برگزاری ۶ نشست تخصصی، رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب، برپایی محافل نقد و بررسی کتاب و آثار ادبی، گرامی داشت روز زن، غرفه نقاشی کودک، غرفه ایستگاه کودک، پخش زنده موسیقی محلی همراه و برپایی سفره هفت سین نوروزی از برنامههایی بود که در بخش جنبی نمایشگاه اجرا شد.
