ناکامی یورش تکفیریهای داعش به مرزهای عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ابوجنان البصری یکی از فرماندهان حشد شعبی اعلام کرد که این نیروها حمله داعش به سمت منطقه الجغیفی واقع در نوار مرزی میان عراق و سوریه در شمال غربی نینوا را خنثی کردند.

محمد ضیفان العبیدی رئیس شورای منطقه العظیم واقع در ۶۳ کیلومتری شمال بعقوبه اعلام کرد که گروه تروریستی داعش قصد حمله به مرکز وابسته به نیروهای عشائری را داشت که بعد از وقوع درگیری حمله آنها خنثی شد.

هم چنین نیروهای امنیتی عراق با عناصر تروریستی داعش در جنوب موصل درگیر شدند که در جریان آن یکی از این تروریستها به هلاکت رسید.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کرد که به دنبال حمله عناصر داعش به غیر نظامیان در اوتوبان بغداد- کرکوک واقع در شرق استان صلاح الدین دست کم ۱۰ تن از غیر نظامیان عراقی کشته شدند.