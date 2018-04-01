  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۸:۵۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مسافران نوروزی از پته های کوچک با قیمت مناسب استقبال می کنند

مسافران نوروزی از پته های کوچک با قیمت مناسب استقبال می کنند

یک هنرمند فعال در زمینه پته دوزی گفت: مسافران نوروزی از پته های کوچک که قیمت مناسب دارند استقبال می کنند.

پروین عباس شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهری چون کرمان، گردشگرپذیر است؛  از این رو بازارچه های نوروزی در این شهر از رونق و فروش خوبی برخوردارند. اما مسافران، بیشتر از کارهای کوچک چون بته جقه و رومیزی که کم کارتر هستند و قیمنت مناسب تری دارند استقبال می کنند.

او پته دوزی را یکی از سوزن دوری های رایج در کرمان دانست و افزود: در پته دوزی از نقش های سنتی چون بته جقه، سروچه، گل بادامی، ترنج، گل های اسلیمی و نقوش حیوانی استفاده می شود و پته با کیفیت، پته ای است که دوخت رو و پشت آن، تقریبا یکی باشد و در دوخت از رنگ های اصلی یعنی سبز یشمی، پسته ای، زرد یا نارنجی، لاکی، قرمز، آبی کم رنگ و سورمه ای در آن اسنفاده شود.

عباس شیرازی در پاسخ به این که مخاطبان کدام طرح و رنگ پته را بیشتر می پسندند گفت: خود کرمانی ها برای جهیزیه و خانه خود، انواع پته را سفارش می دهند از روتختی و رومیزی گرفته تا بقچه و سجاده اما مسافران از کارهای کوچک که فیمت مناسب تری دارند، بیشتر استقبال می کنند. اما رنگ زمینه سفید و قرمز بیشتر از رنگ های دیگر مورد توجه قرار می گیرد.

این هنرمند فعال در زمینه پته دوزی، برگزاری بازارچه ها و نمایشگاه های صنایع دستی را گامی مثبت در راستای معرفی هنرمندان و حمایت از آنان دانست و افزود: امید که این رویدادهاتکرار شود چراکه در معرفی صنایع دستی موثر است اما کاش تبلیغات بیشتری برای ان وجود داشته باشد.

کد مطلب 4250143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها