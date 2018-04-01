مسافران نوروزی از پته های کوچک با قیمت مناسب استقبال می کنند

پروین عباس شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهری چون کرمان، گردشگرپذیر است؛ از این رو بازارچه های نوروزی در این شهر از رونق و فروش خوبی برخوردارند. اما مسافران، بیشتر از کارهای کوچک چون بته جقه و رومیزی که کم کارتر هستند و قیمنت مناسب تری دارند استقبال می کنند.

او پته دوزی را یکی از سوزن دوری های رایج در کرمان دانست و افزود: در پته دوزی از نقش های سنتی چون بته جقه، سروچه، گل بادامی، ترنج، گل های اسلیمی و نقوش حیوانی استفاده می شود و پته با کیفیت، پته ای است که دوخت رو و پشت آن، تقریبا یکی باشد و در دوخت از رنگ های اصلی یعنی سبز یشمی، پسته ای، زرد یا نارنجی، لاکی، قرمز، آبی کم رنگ و سورمه ای در آن اسنفاده شود.

عباس شیرازی در پاسخ به این که مخاطبان کدام طرح و رنگ پته را بیشتر می پسندند گفت: خود کرمانی ها برای جهیزیه و خانه خود، انواع پته را سفارش می دهند از روتختی و رومیزی گرفته تا بقچه و سجاده اما مسافران از کارهای کوچک که فیمت مناسب تری دارند، بیشتر استقبال می کنند. اما رنگ زمینه سفید و قرمز بیشتر از رنگ های دیگر مورد توجه قرار می گیرد.

این هنرمند فعال در زمینه پته دوزی، برگزاری بازارچه ها و نمایشگاه های صنایع دستی را گامی مثبت در راستای معرفی هنرمندان و حمایت از آنان دانست و افزود: امید که این رویدادهاتکرار شود چراکه در معرفی صنایع دستی موثر است اما کاش تبلیغات بیشتری برای ان وجود داشته باشد.