آمریکا تهدید کننده امنیت منطقه خلیج فارس

"رابرت گیتس" وزیر دفاع جدید آمریکا در سفر غیر منتظره خود به عراق نیز اعلام کرد که نظامیان آمریکایی برای مدت زمان طولانی تری در خلیج فارس باقی خواهند ماند.



با اینکه سخنگوی پنتاگون تاکید کرد که حضور ناوگان آمریکا در خلیج فارس تهدیدی علیه امنیت ایران به شمار نمی آید، اما به نظر می رسد آمریکا وانگلیس به علت شکست نظامی در عراق تلاش می کنند تا برای بازسازی قدرت نظامی خود به یک نمایش قدرت جدیدی نیاز دارند.



اگر چه حضور ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس از سال 1980 وهمزمان با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران افزایش یافته ،اما جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده تا این آبراه مهم به صحنه منازعات منطقه ای وبین المللی تبدیل نشود.



منطقه خلیج فارس که 70 در صد از انرژی جهان را تامین می کند؛ تنها به علت سیاست راهبردی ایران برای تضمین امنیت این منطقه حساس تحت تاثیر منازعات منطقه ای قرار نگرفته و حرکت روان وبدون خطرنفت کش ها ناشی از سیاست مدبرانه وعاقلانه ایران بوده است.



با این که استراتژی برخی مجموعه های تروریستی عرب نا امن کردن جریان صادرات نفت از خلیج فارس به آمریکا وغرب بوده وهست ،اما جمهوری اسلامی با پرداخت هزینه های سنگین توانست آبراه خلیج فارس را از تعرض تروریست ها مصون نگاه دارد.



بنا بر این حضور گسترده ناوگان های آمریکا وانگلیس در خلیج فارس نه تنها امنیت این منطقه را تامین نخواهد کرد، بلکه این ناوها به هدفی سهل الوصول برای حملات آینده گروه های تروریستی تبدیل خواهند شد.



ایران در شرایط حساس جنگ های اول ، دوم وسوم خلیج فارس (1980 تا 1988و1990 تا 1992و 2003 تا کنون) از طریق پاسداری مستمر توانسته عبور کشتی های نفتی را تامین کند و این اقدام باید مورد تقدیر کشورهای وارد کننده نفت در جهان غرب قرار گیرد.



اما اگر هدف آمریکا از اعزام ناوهای جنگی بیشتری به خلیج فارس تهدید ایران باشد؛ مسلما این کشوربرگ های برنده زیادتری برای مقابله با این تهدیدات در اختیار دارد.



شکست نظامی آمریکا وانگلیس درعراق قطعا باید مسئولان کاخ سفید و پنتاگون را به اتخاذ تدابیر عاقلانه تری برای برون رفت از بحران فعلی عراق وادار کند، اما به نظر می رسد آمریکا وانگلیس اشتباهات خود را در عراق وافغانستان ولبنان با ارتکاب اشتباهات بیشتری جبران می کنند.



خلیج فارس که به علت اهمیت اقتصادی آن باید کانون همزیستی مسالمت آمیز ملتهای دوسوی ساحل این دریا باشد؛ نباید به کانونی برای نمایش قدرت سایر کشورها تبدیل شود.



بنا بر این ایجاد تنش در منطقه حساس خلیج فارس هیچگاه نخواهد توانست ملت ایران را از ادامه مسیر خود برای دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیزباز دارد، بلکه بازنده واقعی این تنش بیهوده کشورهایی هستند که انرژی خود را از نفت خلیج فارس تامین می کنند.



اگر چه ایران هیچگاه در صدد نا امن کردن خلیج فارس نبوده ونیست، اما اگر ایران با تهدید جدی روبرو شود؛ قطعا تبعات نا امنی خلیج فارس به سطح این منطقه منحصر نخواهد شد وعواقب سوء آن گریبانگیر آمریکا وغرب خواهد شد.



ملت ایران بیش از 27 سال است که شاهد انواع توطئه های آمریکا بوده ومحاصره اقتصادی وتهدیدهای نظامی هرگز در اراده ملت ایران برای حفظ استقلال وتمامیت ارضی خود خللی وارد نخواهد کرد.



