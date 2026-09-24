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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار ملی پوشان روئینگ با ۶ مدال

پایان کار ملی پوشان روئینگ با ۶ مدال

تیم ملی روئینگ ایران با کسب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز با تاریخ‌سازی به کار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا طی دو روز چهارشنبه و پنج‌شنبه اول و دوم مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد و تیم ملی روئینگ ایران توانست عملکرد درخشانی در این بازی‌ها داشته باشد و به ۶ مدال رنگارنگ دست پیدا کند.

فاطمه مجلل در فینال ماده تک پاروی سبک وزن بانوان با زمان ۷:۲۴:۵۷ در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق شد برای اولین بار روئینگ بانوان ایران را صاحب مدال طلا کند.

تیم دو نفره نوروزی و زارعی در پایان رقابت در ماده دو نفره سبک وزن بانوان با زمان ۶:۵۳:۹۳ در جایگاه نخست قرار گرفتند و به مدال طلای بازی‌های آسیایی دست پیدا کردند.

ملی‌پوشان ۴ نفره در پایان این رقابت با زمان ۶:۲۷:۲۴ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال ارزشمند نقره دست پیدا کردند.

فاطمه مجلل در پایان رقابت در ماده تک نفره سنیگن وزن بانوان با زمان ۷:۳۵:۹۹ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز رسید.

تیم دو نفره نوروزی و زارعی در پایان رقابت در فینال دو نفره سنگین وزن بانوان با زمان ۶:۵۵:۷۸ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال نقره بازی‌های آسیایی دست پیدا کردند.

امیرحسین محمودپور در پایان رقابت در فینال تک نفره سبک وزن آقایان با زمان ۶:۵۲:۵۹ در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره بازی‌های آسیایی دست پیدا کرد.

تیم دو نفره هانیه خورسند و سارا فخری در پایان رقابت در فینال دو نفره تک پارو بانوان با زمان ۷:۱۷.۹۳ در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

کد مطلب 6957276

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