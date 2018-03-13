توسعه ورزش همگانی در اولویت/ورزشکاران کردستانی ۸۴۵ مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان، مدال آوران، مربیان و داوران عرصه های ملی و بین المللی در سال های ۹۵ و ۹۶ که در استانداری کردستان برگزار شد، گفت: مسابقات قهرمانی کشور برای اولین بار در کردستان در اکثر شهرستان ها مسابقات برگزار شده و تمام هزینه های آن را اداره کل پرداخت کرده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: ابتدا باید در ورزش استان هزینه شود تا روسای فدراسیون ها به استان جذب شوند و در این راستا از روسای هیات ها درخواست می شود که تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی با اشاره به موفقیت های ورزشکاران کردستان در عرصه های ملی و بین المللی در دو سال اخیر، افزود : ۷۰۰ مدال در سال ۹۵ و ۸۴۵ مدال در سال ۹۶ توسط ورزشکاران استان کردستان کسب شد.

جولایی گفت: ۳۶ مسابقه قهرمانی کشور در طول یک سال را علیرغم نبود امکانات، اداره کل ورزش و جوانان برگزار کرده است.

وی افزود: امید ورزشکاران استان کردستان سالن شش هزار نفره و خوابگاه ۴۰۰ نفره است که امید است در سال ۹۷ با حضور وزیر ورزش و جوانان این دو پروژه مهم و حیاتی در استان کردستان افتتاح شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار کرد: ورزش همگانی استان باید توسعه یابد و از هیات ها تقاضا می شود برای رسیدن به این مهم در همایش های مختلف شرکت کنند.

جولایی گفت: ۱۴۰ پروژه نیمه تمام در ابتدای فعالیت بنده در اداره کل ورزش و جوانان مانده بود که به کمک مسئولین اکثر آنها افتتاح و به بهربرداری رسید و امید است در سال آینده از محل ارزش افزوده ۱۵ پروژه دیگر نیز افتتاح شود.

وی افزود: وزارت ورزش باید در فدراسیون ها ورود پیدا کنند تا انتخاب ها با دقت انجام بگیرد چون ورزشکاران عمر و تمام تلاش خود را برای ورزش انجام می دهند و نباید با تلاش آنان بازی شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: ورزش کردستان به خادم نیاز دارد و نباید افرادی در فضای مجازی به دنبال نابودی ورزش استان باشد.