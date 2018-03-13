بزرگداشت لوون هفتوان با نمایش «کوپال» در کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی فونیکس کانادا که تحت مدیریت امیر گنجوی است، برنامه بزرگداشت لوون هفتوان را با نمایش فیلم «کوپال» ساخته کاظم ملایی در روز ١٨ مارس برابر با ٢٧ اسفند در سینما ریجنت تورنتو برگزار خواهد کرد.

لوون هفتوان بازیگر سینما و تلویزیون صبح روز ۱۹ اسفندماه در صحنه‌ فیلمبرداری سریال «عروس تاریکی» بر اثر سکته قلبی درگذشت و روز گذشته ۲۱ اسفندماه مراسم خاکسپاری این هنرمند فقید در آرامستان ارمنی‌ها برگزار شد.

لوون هفتوان متولد ۶ فروردین ۱۳۴۵ در تهران بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر ایرانی- ارمنی است. از کارهای شاخص سینمایی او می توان بازی در فیلم‌های «لرزاننده‌ چربی»، «پرویز»، «کوپال»، «هجوم» و … را نام برد.

فیلمسازان، منتقدان و دوستان لوون هفتوان در مراسم بزرگداشت او حضور خواهند داشت تا بعد از نمایش فیلم «کوپال» درباره او و فعالیت های هنری‌اش صحبت کنند.