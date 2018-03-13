درآمد روزانه ۳ تا ۴ میلیون تومانی متکدیان پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی با انتقاد از اینکه برخی متکدیان پایتخت روزانه ۳ تا ۴ میلیون تومان درآمد دارند فرهنگ سازی و عدم کمک مردم را مهمترین راهکار حل معضل تکدی گری دانست و گفت: نهادهای فرهنگی باید با فرهنگ سازی مناسب جامعه را نسبت به عدم کمک به متکدیان حرفه ای آگاه کنند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی تنها راهکار ریشه کردن تکدی گری را عدم کمک مردم دانست و افزود: شهرداری به تنهایی از پس جمع آوری و ساماندهی متکدیان بر نمی آید و باید این مهم با همکاری سایر دستگاه ها به ویژه نیروی انتظامی و دستگاه قضا و مردم تحقق یابد.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از متکدیان پایتخت به صورت باندی و سازماندهی شده فعالیت می کنند، تصریح کرد: درآمد بالای تکدی گری باعث شده افراد به سمت و سوی این معضل روی بیاورند؛ به صورت جدی می طلبد دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی این افراد را شناسایی و برخورد قاطع با آنها را در دستور کار قرار دهند.

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم با یادآوری اینکه تکدی گری جرم است، ادامه داد: متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی و کمک ناآگاهانه مردم و بی توجهی دستگاه های متولی تعداد متکدیان پایتخت در حال افزایش است؛ مردم باید کمک های خود را به سازمان های حمایتی تحویل دهند و تحت هیچ شرایطی به متکدیان کمک نکنند همچنین نیاز است متکدیان پایتخت شناسایی و نیازمندان تحت پوشش سازمان های حمایتی قرار گیرند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه اراده ای برای شناسایی و برخورد با باندهای فعال تکدی گری وجود ندارد، افزود: به سهولت می توان همانطور که در تمامی حوزه ها شبکه های زیرزمینی شناسایی و با آنها برخورد می شود متکدیانی که سرچهارراه ها و آشکارا تکدی گری می کنند را نیز شناسایی کرد اما متاسفانه اراده ای برای این کار وجود ندارد.