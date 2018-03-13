به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد سلطانیفر، عصر روز دوشنبه ۲۱ اسفند در دیدار با هیات رسانهای پاکستان با اشاره به تاثیرگذاری رسانههای این کشور در منطقه اظهار امیدواری کرد سفر این هیات رسانهای بتواند سرآغاز تعاملات خوب و سازنده بین رسانههای دو کشور شود.
سلطانیفر با ارائه گزارشی از فعالیت رسانهها در ایران، تعداد نمایندگیهای فعال رسانههای خارجی و حضور خبرنگاران رسانههای مطرح کشورهای مختلف جهان جهت تهیه اخبار و گزارش از ایران، تصریح کرد: با توجه به روابط خوب دو کشور جای رسانههای پاکستانی در ایران خالی است و ما آمادگی کامل داریم تا شرایط حضور رسانههای این کشور همسایه در ایران را فراهم سازیم.
وی ادامه داد: منافع مشترک بسیاری میان ایران و پاکستان وجود دارد که میتواند مبنای توسعه روابط رسانه ای دو کشور شود که از آن جمله میتوان به منافع مشترک اقتصادی، مذهبی، منطقهای و حتی وجود دشمنهای مشترک اشاره کرد.
سلطانی فر با اشاره به شیطنت برخی رسانههای بزرگ در پوشش اخبار منطقه با هدف ایجاد تفرقه میان ایران و همسایگان، بر لزوم هوشیاری رسانههای دو کشور در خصوص پوشش اخبار و وقایع کشورهای خود و منطقه تاکید کرد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درهمین زمینه با تاکید بر انعقاد تفاهمنامههای خواهرخواهندگی بین رسانههای بزرگ دو کشور تصریح کرد: تعامل رسانهای میان دو کشور ضمن تقویت روابط دیپلماتیک و افزایش تاثیرگذاری در منطقه، به بیان واقعیات موجود در هرکشور بدون شیطنتهای سیاسی رسانههای مغرض منجر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شبکههای اجتماعی اشاره کرد و با بیان اینکه کشورهای پیشرفته دنیا نیز نگران روند افسارگسیخته توسعه تکنولوژیهای جدید ارتباطی هستند، یادآور شد: میتوان با سازوکارهای حمایتی و تقویت رسانههای مرجع و موثر در کنار استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی با تولید محتوای مطلوب، این دغدغه را تا حدودی برطرف کرد.
سلطانی فر تصریح کرد: همانطور که والدین نگران حضور بدون کنترل فرزندشان در فضای مجازی هستند، دولتها هم باید نگران توسعه افسارگسیخته تکنولوژیهای نوین و آزادی بی قید و شرط رسانههای فضای مجازی و شبکه اجتماعی باشند.
در این دیدار که با حضور علیرضا شیروی، مدیرکل رسانههای خارجی وزارت ارشاد برگزار شد، «سیدعلی عمار یاسر» مدیر تلویزیون ساچ تی وی، «شهاب محمود» مدیر خبر تلویزیون آب تک، «سجاد میر» تحلیل گر تلویزیونی نیوز وان، «جاوید اختر» دبیر روزنامه نوای وقت، «رافت سعید» خبرنگار تلویزیون آچ تی وی کراچی و «اشفاق علی ممان» مدیر بخش تبلیغات خارجی وزارت اطلاع رسانی دولت از جمله اعضای هیات رسانه ای پاکستانی حاضر در این نشست بودند.
«تقویت روابط رسانهای بین دو کشور، ضرورت ایجاد تسهیلات برای انعقاد تفاهم نامه همکاری با رسانههای ایرانی، وضعیت رسانههای فضای مجازی در ایران، چگونگی کنترل و برخورد با متخلفان رسانهای» از جمله موارد مطرح شده توسط هیات رسانهای پاکستانی در این دیدار بود.
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