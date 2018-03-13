سرمایه اجتماعی در اردبیل کمتر از میانگین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، شفیع شفیعی ظهر سه شنبه در اولین جشنواره تجلیل از بانوان پژوهشگر و فناور برگزیده استان اردبیل تصریح کرد: میانگین سرمایه اجتماعی در اردبیل ۲.۷۸ محاسبه شده که پایین بودن آن به معنی پایین بودن حس اعتماد و مشارکت اعضای جامعه است.

وی افزود: در سال های اخیر با افزایش آسیب های اجتماعی ما با کاهش سرمایه های اجتماعی مواجه هستیم و متاسفانه حاصل ۴۰ سال اعلام نظر کارشناسی تشدید آسیب های اجتماعی بوده است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری اردبیل با تاکید به اینکه امروز زمان اعلام نظر کارشناسی سپری شده است، متذکر شد: باید با تحقیق و پژوهش تمامی حوزه های جامعه در راستای کاهش آسیب ها گام بردارند که یکی از حوزه های تاثیرگذار بانوان هستند.

شفیعی معتقد است جامعه را می توان قدرتمند دانست که علم و دانش و پژوهش محور تصمیم گیری بوده و در جامعه زمینه شکوفایی سرمایه های انسانی فراهم شود.

وی افزود: باید با ورود عملی و علمی در حل مشکلات سطح مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی را ارتقا دهیم و در این راستا به دلیل مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتر بانوان به نسبت مردان، این گروه می توانند نقش کلیدی ایفا کنند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری اردبیل رفع انواع آسیب ها را نیازمند مطالعات قاعده مند دانست و خواستار جهت دهی به تحقیقات بر اساس نیازهای جامعه و نه ارتقا رتبه دانشگاهی شد.