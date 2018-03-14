توربین گاز با توانمندی بالا ساخته شد/ کاهش مصرف سوخت گاز

مرتضی نظام آبادی برگزیده رتبه اول طرح های توسعه ای در گروه مکانیک سی و یکمین جشنواره خوارزمی در خصوص این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توربین گاز« MAP۲B » به طور کامل در یک شرکت مهندسی و ساخت توربین طراحی، ساخت و بهره برداری شده است.

وی با بیان اینکه طراحی به روز و فناوری های استفاده شده توان جدید این توربین را در شرایط استاندارد ایزو به ۱۸۵ MW و بهره برداری آن را به ۳۶.۴ درصد افزایش داده است، خاطر نشان کرد: این خصوصیات جدید توربین گاز، باعث می شود که فرآیندهای ترکیبی کلاس E را تا بهره وری ۵۵ درصد عرضه کند.

به گفته وی، این دستاورد قابلیت پیاده سازی روی توربین های گازی هم خانواده و در حال بهره برداری را دارد و در همان مدت زمان تعمیرات اساسی واحد صورت می پذیرد؛ همچنین عمر قطعات و بازه تعمیراتی این توربین ها نیز از سی و سه هزار ساعت کارکرد معادل به چهل و یک هزار ساعت افزایش یافته است.

نظام آبادی بیان کرد: علاوه بر توان تولیدی بیشتر، کاهش مصرف سوخت گاز طبیعی سالانه به میزان بیست میلیون متر مکعب به ازای هر یک واحد توربین گازی و کاهش چهل هزار تن تولید گاز گلخانه ای CO۲ نتیجه عملی استفاده از این طرح است.

وی با بیان اینکه مواد جدید برای پره های توربین گازی استفاده شده است، گفت: تیم طراحی و توسعه توربین جدید، اقدام به طرح ریزی و اجرای آزمون جامع این محصول با استفاده از ابزار دقیق و حسگرهای داده پردازی ویژه و ادوات اندازه گیری پیشرفته استاتیک و دینامیک روی نمونه پروتوتایپ محصول در واحد ۶ گازی نیروگاه پرند کرده است.

وی ادامه داد: این آزمون ها ضمن ثبت پارامترهای گوناگون در اجزای توربین در حال کار (شامل متغیرهای دما، فشار، دبی جرمی و جریان، سرعت، لقی و ارتعاش) نه تنها محصول جدید را صحه گذاری و رفتار آن را پایش می کنند بلکه کدهای محاسباتی و ابزارهای توسعه یافته بومی حین طراحی این ماشین را نیز اعتباردهی می کند.

برگزیده جشنواره خوارزمی تاکید داشت: این توربین گاز با طراحی جدید، دارای ۱۸۵ مگا توان و راندمان ۳۶.۴ است .

وی با اشاره به کاربرد این طرح گفت: از این توربین ها در پروژه نیروگاهی عراق، پرند، علی آباد و عسلویه استفاده شده است.